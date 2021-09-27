2021男女對香新品推薦　每一天都能感受到Forever Love

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

你今天想「穿」什麼香水？不妨與另一半一起噴上能相互呼應的香水，用氣息勾勒出專屬兩人的小天地，多麼浪漫！

Abercrombie & Fitch AWAY境男女新香

此刻無法遠行的我們，逐漸享受城市的花花草草，成為開啟新生活的第一步。Abercrombie & Fitch（A&F）AWAY境香水就要用清新靜謐的水生馥奇調以及如夢似幻的花果甜香這兩款男女香氛，帶著人們漫步城市秘境，發現「心之所向，就是嚮往的生活」。

新款瓶身特別致敬A&F的經典設計，每個瓶身皆有透明感的浮雕LOGO。顯眼的旋轉拉環設計搭配金屬噴頭，展現融合現代風格的精髓。為了落實品牌維護永續發展的承諾，A&F香水瓶皆採用工業可回收材質精製而成，與人們一起建造起城市綠洲。

AWAY境女性淡香水

花果香調，選用巴西紅醋栗、小蒼蘭及濃郁甜味的果仁糖，創造不拘一格的清甜香氛。

前調：巴西紅醋栗、西洋梨、柑橘。

中調：鈴蘭花瓣、小蒼蘭、茉莉花。

後調：溫暖的琥珀，麝香、果仁糖。

AWAY境男性淡香水

水生馥奇香調，精選新鮮葡萄柚、埃及天竺葵，海地的香根草，散發遼闊舒心的清香。

前調：紫羅蘭葉、葡萄柚、鳳梨。

中調：生薑、埃及天竺葵、白胡椒。

基調：琥珀、金黃木、海地的香根草。

Tiziana Terenzi尼洛奧德香精&安克普羅香精

CYRANO席哈諾旗下代理的義大利頂級香氛Tiziana Terenzi蒂齊納泰倫斯，承襲義大利古典精髓和引領新潮的風範，擁有獨特嗅覺美學。2021年秋季Tiziana Terenzi經典的月神傳說系列推出兩款全新香氛—NERO OUDH尼洛奧德香精、BIANCO PURO安克普羅香精，以創辦人Tiziana和Paolo兄妹兒時和長輩旅行的記憶為靈感打造。黑白簡約對比的瓶身搭配Tiziana Terenzi經典星盤瓶蓋，展現現代簡潔卻又不失優雅的品味。

BIANCO PURO安克普羅香精

位於南地中海伊奧利亞群島的中心地帶，特羅佩亞這片白色的絕美海灘在星空下舉力撐起海岸邊的白色建築群，遠處還有斯特龍博利火山的咕噥聲迴盪於寂靜夜色裡。這樣神秘､超現實的氛圍就呈現在這瓶香精當中，香材選用柬埔寨沉香，添入沒藥這味引香劑，更加帶出木香的沉靜感，而香草圓滑了整體香氣的輪廓，細末如霧粉的麝香則如細砂填滿了所有空隙，讓香氣顯得溫滑又奇幻。

前調：香檸檬、綠橘、蘇連多檸檬

中調：番紅花、丁香、芒果、薰衣草、焦糖

後調：廣藿香、岩蘭草、沒藥、麝香、檀香、梵尼蘭、柬埔寨、沉香

NERO OUDH尼洛奧德香精

米蘭燈火通明的街道在兄妹眼裡如同繁華星空般永恆燦爛，當他們站在米蘭大教堂廣場中央，「黑月」絕美的月相初次出現在他們的眼前，當時感受到的夜光奧秘如今以「尼洛奧德香精」這瓶難以捉摸又獨特的香氛呈現。以木質沉香比喻黑月的月相，木香乾燥像是小提琴的弓弦，在漆黑氣息的掩蓋下，木蘭、玫瑰、番紅花的艷麗，露出些微輪廓，更顯神秘與感性。

前調：香附子、木蘭、依蘭依蘭、 保加利亞玫瑰、番紅花、天竺葵

中調：古芸香脂、雪松、鳶尾根、癒創木

後調：琥珀、廣藿香、檀香、梵尼蘭、麝香、沉香

DOLCE & GABBANA淺藍詠愛男女對香

DOLCE & GABBANA(D&G) 2021下半年為Light Blue愛情故事續寫新篇章。以浪漫的義大利卡布里島為背景，歌頌著無論是家人、戀人或是朋友，透過愛與香氛讓人每一天都能感受到Forever Love。

Light Blue Forever淺藍詠愛香水以清新的花果香氣令人想起在地中海畔度過的漫漫夏日，惬意享受明媚的陽光，舒緩焦躁不安的身心靈。瓶身承襲了Light Blue系列的經典造型，但是披上一襲全新海藍色外袍，地中海的晶瑩水花化身為閃爍金光妝點男女對香的瓶身，宛如地中海艷陽下波光粼粼的水面，帶領大家在藍色香氣中找回寧靜的力量。

Light Blue Forever淺藍詠愛女香

自信大方的女性迷人氣息，讓人流連忘返。前調以義大 檸檬的濃郁香氣，揉合酥脆的青蘋果，造就令人留戀的香氛盛宴。橙花綻放出全新陽光花香中調，與奢華的白色花香共同組成沐浴在陽光下的燦爛花束。基調以雪松交織著撩人白麝香餘韻在肌膚輕撫，勾起令人無法自拔的夏日戀情。

Light Blue Forever淺藍詠愛男香

大膽詮釋夏日浪花拍岸的清爽感，將男人陽剛魅力和細膩完美融合。前調以葡萄柚和義大利佛手柑交織出全新的清爽香氣，彷彿置身卡布里島檸檬園中心曠神怡。中調紫羅蘭葉香調令人神清氣爽，清爽的海洋調香氣陣陣襲來，喚醒沉睡的感官。極具吸引力的白麝香譜出尾韻的基調，注入誘人的香根草，散發出陽光曝曬後的迷人香氣，令人無法抗拒。

AMOUAGE男女對香無疆&極欲

來自阿曼的AMOUAGE，誕生於阿拉伯半島上的蘇丹王室，從皇親國戚的使用延伸至貿易、外交餽贈而被譽為「國王的禮物」。2021年夏天AMOUAGE推出全新男女對香「無疆男香、極欲女香」，以珍稀乳香加上25%純香油形成持久的柔和東方調，豐厚馥郁、振奮辛香特別顯著，流露中東風情獨有的富麗堂皇。

極欲女香

原文Material則擷取自奠定瑪丹娜流行偶像地位的拜金女郎一曲之原文。香氣就像燠熱天候站在樹蔭下，抬頭向上望的瞬間：縫隙篩落陽光，透析木莖枝葉的紋理，然後將滿目琳瑯的繽紛，轉化為濃郁且具有震撼力道的氣息。

前調：欖香脂、廣藿香

中調：馬達加斯加梵尼蘭、安息香

後調：癒創木、沉香、桂花、乳香、勞丹脂、零陵香豆

無疆男香

原文Boundless來自TRAZAN BOY演唱的<泰山>一曲中，自由自在、無憂無慮的無界限生活。香氣層次張力極強，並描繪通往茂密叢林的入口。調香師運用了岩蘭草的原始氣息、煙燻感的癒創木和具有大地之味的廣藿香，並以橡木苔為基底，更進一步揉合梵尼蘭、小荳蔻、生薑、乳香、安息香、勞丹脂、沒藥等香材，重現陽光穿透林木莖枝後折射綻放的璀璨金亮。

前調：血橙、小荳蔻、薑、欖香脂

中調：波旁梵尼蘭、安息香

後調：癒創木、莎草紙、可可豆、菸草、橡木苔、乳香、沒藥、岩蘭草、廣藿 香

CALVIN KLEIN ETERNITY永恆瞬間男女對香

以親密關係於現代愛情的聯繫，喚起奔放自由的海洋及漫步在優雅的感官花園中，結合浪漫的水漾花香和清新綠植香調，帶領大家展開一段慶祝永恆同時激發自我的旅程。

Eternity Fresh永恆瞬間女性淡香精

在浪漫氛圍裡充滿希望的香氣，以清新明亮的調性拉開序曲展開新生活。前調以新鮮梨子的淡雅果香開場，並融合花香茉莉、槴子花、玫瑰和牡丹襯出果香的清新，最後以廣藿香、麝香、琥珀點綴，延伸經典中無限的愛意。

水漾花香調

前調：梨子、黑醋栗、佛手柑

中調：牡丹、玫瑰精粹，茉莉精粹

基調：廣藿香精油、麝香、琥珀

Eternity Fresh永恆瞬間男性古龍水

清新且陽剛，微辛的大地古龍水靈感來自於大自然的簡單樂趣。在清晨漫步在沙灘上時，喚起清新海風和地中海綠色植物的芳香。來自希臘群島乳香樹常綠灌木獨有的薰陸香精粹，提供獨特的天然芳香香氣，完整包覆古龍水植物精粹，混合荳蔻、波旁天竺葵將香氣加乘深度及更加溫暖的餘味。

馥奇清新調

前調：生薑精油、現代醛香、杜松子

中調：薰陸香精粹、波旁天竺葵、荳蔻精油

基調：苔蘚、溫潤木質香、皮革木質香

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