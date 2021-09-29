秋冬換季保養先從5款面膜入手　天使小粉管、小臉彈力膜一敷就有感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

秋老虎發威讓白天依舊高溫，但夜晚已可感覺些許涼意，迎接秋冬很多人習慣備好面膜在身邊，今年下半年的面膜新品從沖洗式到片狀通通有，絕對能滿足保養控所需。

沖洗式面膜

111SKIN超能敷膜系列

讓111SKIN打出知名度的片狀面膜，獲得無數好萊塢明星與國際超模愛用推薦，更橫掃各大時裝週後台，上市至今爆賣600萬片。2021年111SKIN將六大面膜推出沖洗式的敷膜，讓兩者可以互相搭配運用，主打片狀面膜急救用、敷膜日常保養用。

全新超能敷膜系列不僅擁有高濃度活性配方，也突破片狀面膜對於臉型的限制，能零死角貼合臉部輪廓。塗抹時接觸肌膚瞬間釋放最高活性，並隨膚溫變化逐漸轉化為透明、與肌膚相融成膜，讓當中成份滲透修護並精準擊退問題膚況，宛如濃縮一瓶精華液的修護力，縮時再創美肌光采。全系列六款為：天使聚光奇蹟敷膜、黑鑽全能抗皺敷膜、NAC Y²逆時空啟動肌因敷膜、緊緻賦活微雕敷膜、無瑕煥顏淨透敷膜、超導水潤保濕敷膜。

最主打天使聚光奇蹟敷膜

系列六款中最推薦「天使小粉管」天使聚光奇蹟敷膜，蘊含24K玫瑰石英、類A醇「補骨脂酚」與果酸複合配方，等於建固化學及物理去角質，一敷立即拋光亮膚、細緻嫩白。

上市免費預約體驗活動

凡於2021/9/13~10/15至111SKIN台灣官方粉絲專頁活動頁面填寫線上預約訊息，憑簡訊前往專櫃，即可依個人膚質免費體驗任一款全新超能敷膜，速效實現奢光美肌。還可兌換5G太空抗痕家族系列客製化試用組合。

berlin skin抹茶奇蹟活膚面膜

來自美國的保養品牌berlin skin，主打有機成份與天然精油配方，近期相當受到矚目。今年在台灣上市全新「抹茶奇蹟活膚面膜」，採用舒服的水感膠狀質地，更嚴選日本有機宇治抹茶搭配添加南瓜與木瓜提取物，溫和調理角質與淨化毛孔功效。

由於裡面還加入多種植物油，因此也能保有潤澤感。除了抹茶之外，還有天然香草精油，讓面膜敷起來味道更療癒。

片狀面膜

KOSE高絲無限肌緻植淬整肌精華油面膜

針對 肌膚角質層不平整排列出現的乾荒、暗沉、無光澤，KOSE推出無限肌緻植淬整肌精華油， 擁有提供大量保濕的日本川芎根水和24種草本油， 油水兩劑型混合後即能滲透肌膚角質層的各處，為了方便使用更延伸出 「無限肌緻植淬整肌精華油面膜」。

面膜同樣是雙劑型設計，使用前將精華油與精華液混合，讓精華油能密著於面膜上後無縫隙地附著於肌膚，使潤澤快速浸透，賦予肌膚柔軟與彈力光澤，適用於急救、密集以及更快速的調理角質。

NARUKO白玉蘭向上緊緻面膜

NARUKO 全新升級白玉蘭向上緊緻系列，首波推出眼霜及面膜，從最早看出歲月痕跡的「肌膚微笑線」與「活力光采」著手改善。

向上緊緻面膜特別採用3D立體拉提布膜，服貼細節設計可以從下巴延伸至兩耳，包覆整臉、與地心引力拔河，加上Actigym緊彈因子為肌膚導入向上運動模式，幫助鍛鍊雙頰與下巴輪廓，打造最美微笑曲線。

東森自然美

東森自然美依據肌膚需求在秋冬推出兩款面膜新品，以全臉面膜搭配局部彈力膜，打造分區保養概念。

1.深層美白安瓶氣墊面膜

獨特蜂巢設計結合矽藻泥成分的六角雪花布膜，高度承載魚子萊姆、α-熊果素、菸鹼醯胺與光果甘草等四重亮白成份，先溫和掃除老廢角質，找回細嫩膚觸，後續推動精華加速發揮高效喚白力，去黑掃黃同時淡化瑕疵，使膚色勻亮。

2.緊緻小臉彈力膜

鎖定容易忽略的輪廓線、頸部位置，以日本研發的穩定螺旋結構與交叉織法，讓面膜可雙向拉伸更緊密貼合輪廓曲線，敷時注入小分子膠原蛋白、玻尿酸前導胜肽、六胜肽與仿生微脂體四大逆齡成份，重拾飽滿彈性肌膚，維持青春輪廓，不只可單獨使用，還可與手邊面膜相互搭配。

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