10款「牛仔單品」穿上就是潮！腰間挖洞微性感、Off-White隕石坑太另類

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

永遠穿不膩的牛仔褲，舒適耐磨的特性幾乎是每個人從小穿到老的基本單品，但從版型、刷色、洗舊、後加工等處理方式的不同，就能讓一件看似平淡無奇的牛仔褲瞬間晉升時尚殿堂，成為萬眾矚目的潮流單品！編編提醒，別小看牛仔褲、牛仔裙的魅力，衣櫃裡收（偷）藏一件精品牛仔，絕對比你買10件隔壁也有的丹寧更值得！

Maison Margiela拼接闊腿牛仔褲

獨特的腰頭設計立即展現不甘於平凡的時尚性格，具有修飾效果的拼接剪裁，可以修飾女生在意的大腿線條，將下半身的比例巧妙掩飾。

Maison Margiela白色挖洞高腰闊腿牛仔褲

近幾年白色牛仔褲逐漸取代了藍色丹寧的地位，大受網紅及時尚達人們的喜愛。這款高腰闊腿褲特別在腰間挖了大洞，擺脫了高腰牛仔的復古感，增添了一股低調的叛逆潮味。

Saint Laurent亮面緊身牛仔褲

晚上有約嗎？試試這款性感又搶眼的牛仔褲！舒適的材質讓你夜晚跑跳不受拘束，宛如亮皮光澤的面料處理還能讓你保有卓越的時尚高度，推薦給越夜越美麗的時尚潮人！

Made in Tomboy高腰牛仔褲

你在尋找一件顯瘦但不顯老的高腰褲嗎？復古風潮的回歸讓高腰褲成為衣櫥裡的新住客，但若沒挑好版型，可能會讓你看起來像穿了阿公的牛仔褲，這可就糗大了。這款超高腰設計的牛仔褲完美勾勒出女人纖細的腰部及臀部曲線，打褶設計及深色系的丹寧處理，是日常百搭的精緻單品。

Off-White鏤空寬鬆牛仔褲

這款像是被隕石打過的牛仔褲，唯有Off-White才能想出這麼另類的梗，穿上它，就是潮！

Totême錐形闊腿褲

如果你是極簡控，那你一定會喜歡這個北歐品牌Totême。由夫妻檔Elin Kling 與 Karl Lindman 聯手打造的斯德哥爾摩小眾品牌，以歐式的簡約風格在時尚圈竄起，在看似平凡的日常穿搭中注入一股冷靜的優雅氣息。這款錐形闊腿褲也許就是妳尋覓已久的獨特單品。

R13仿舊刷色牛仔褲

喜歡街頭文化的人一定知道這個紐約街頭潮牌R13，以破洞、撕裂、仿舊、不規則剪裁著稱的設計語言，營造出獨特的反叛、不羈與狂放的流行風格。如果你深愛美國街頭文化，也講究精緻的時尚做工，那不可錯過這一條超有個性的牛仔褲。

Balenciaga刺繡闊腿褲

這件玩興十足的闊腿褲，上面有滿滿的布標及符號，酷炫模樣像極了一個蓄勢待發的賽車手，在街頭來個帥氣甩尾閃瞎眾人！

Alexander Wang仿舊不對稱牛仔裙

酷愛暗黑風格的人勢必會喜歡這款撕破效果的不對稱設計，這種看似故意又貌似不小心的破裂感單品，越穿越有味道，喜歡這類破壞性時尚單品的你，要小心的就是怕以後回不去了。

ROTATE拼接牛仔外套

牛仔外套是春秋時節最好的百搭單品，這款短版的拼接外套正適合搭配現在熱潮上的高腰牛仔褲，外套下擺的設計讓穿搭更顯獨特，也巧妙修飾了在意的肚子線條，很高明。

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