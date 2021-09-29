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《柔美的細胞小將》金高銀下巴短髮+眉上瀏海超減齡　想剪注意2件事

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

由安普賢、金高銀主演的《柔美的細胞小將》首播即獲得好評，其中金高銀更為戲剪短髮，可愛的造型也符合全劇輕鬆活潑的調性，如果想要挑戰這款髮型，要注意這些要點。

微厚無層次下巴短髮

金高銀在劇中的短髮造型是沒有層次的，這樣的髮型會有一定的厚度，長度落在下巴左右，髮尾呈現簡單的內彎造型，整個人有種未經修飾的天然感，相當自然，加上原生的深髮色，也讓金高銀帶有些許復古學生的氣息

超齊眉上瀏海

除了切齊下巴的短髮之外，超級整齊的眉上瀏海也是這個髮型的大重點，不過看似簡單整齊的眉上瀏海，如果過於厚重反而會讓整個人看起來過於呆版，微微露出額頭的厚薄度最剛好。其次可以注意到金高銀的瀏海，左右銜接到髮絲的位置是比額前的髮絲稍長的，這樣也有助於修飾臉型。

自然蓬鬆不扁塌

想要擁有像金高銀一樣自然、活潑的感覺，要注意維持秀髮的蓬鬆度，可以看到金高銀的造型給人一種清爽的感覺，雖然是短髮卻能隨著動作輕盈飄逸，不會有扁塌、緊貼頭皮的狀況。維持瀏海的乾爽也很重要，台灣相對韓國乾爽的氣候較為潮濕，建議可以隨身攜帶吸油蜜粉或是乾洗髮，以備不時之需。

毛躁、自然捲要處理

如果髮質比較細軟，建議可以準備直髮梳和針對髮跟蓬鬆的產品，在出門前簡單撫平毛躁的狀況；若是有自然捲的狀況，比起長髮有重量支撐，短髮會讓自然捲更猖狂，除了睡醒容易亂翹之外，髮絲也會看起來更毛躁，進而失去光澤，需要花上比他人更長的時間整理，自然捲想要剪短髮，還是會建議要去找髮廊燙順。

《柔美的細胞小將》金高銀下巴短髮+眉上瀏海超減齡，想剪要注意這些事

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 柔美的細胞小將, 金高銀, 髮型

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