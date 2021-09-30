2021聖誕倒數月曆10品牌搶先看　Jo Malone、帕爾瑪之水台灣通通買得到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

美妝迷都知道，隨著下半年百貨週年慶到來，緊接登場就是各品牌的聖誕彩妝，其中最讓人期待就是聖誕倒數月曆（日曆）！一起來看看目前在國外已經先曝光、台灣也有望買到的品牌。

Jo Malone London聖誕倒數月曆

今年Jo Malone London的聖誕倒數月曆終於換造型了！有別過去的雙開式設計，改成像是上下開的珠寶箱設計，裡面一個個小抽屜裡就放著Jo Malone London的香水、身體乳等等，而且還多了30ml容量的香水，實在太讓人期待了。

Bobbi Brown聖誕倒數月曆

Bobbi Brown 2021年首度推出聖誕倒數月曆！紅X金配色有濃濃節慶感，非常直得期待。規劃成12天的倒數形式，放入旗下的明星商品縮小版，讓人迫不及待想看到實品。

L’Occitane歐舒丹聖誕倒數月曆

往年都會推出多款聖誕倒數月曆的歐舒丹，今年在國外也已釋出三款，包括經典款、豪華款以及掛曆款。

其中主打可重複使用的掛曆設計還是好讓人喜歡，不過這款去年台灣未上市。

潘海利根聖誕倒數月曆

今年潘海利根聖誕倒數月曆同樣做成香水瓶外型的放大版，採用紅、綠配色是最經典的聖誕節色彩，相當應景。

Kiehl’s聖誕倒數月曆

Kiehl’s 聖誕倒數月曆今年主打環保概念，以回收紙製成並且零塑料，整體全都可回收，裡透一口氣囊括24個明星商品客，也是每年許多人鎖定的頭號目標。

品木宣言聖誕倒數月曆

品木宣言今年的聖誕倒數月曆超有巧思，一個個的小盒子組起來彷彿一列聖誕列車，載著許多明星商品到大家眼前，讓我們一起期待實品現身。

Acqua di Parma帕爾瑪之水聖誕倒數月曆

沒錯！今年甫引進台灣的香氛品牌Acqua di Parma帕爾瑪之水，隨即推出2021聖誕倒數月曆。以品牌經典的圓形外盒登場，絕對值得擁有！

benefit聖誕倒數月曆愈美麗

benefit今年推出的聖誕倒數月曆，內裝12款benefit明星迷你產品，陪大家倒數聖誕12天，天天都有開箱樂趣。

內容：還我美眉膏精緻瓶、這細我的眉筆精緻瓶、嘖嘖稱齊毛孔隱形露精緻瓶、嘖嘖稱齊爆水毛孔隱形露精緻瓶、完美特霧眼線液精緻瓶、瑪其朵蜜粉盒精緻瓶、蒲公英蜜粉盒精緻瓶、24小時眉彩定型膠精緻瓶、星際真霸！壞女孩捲翻天睫毛膏精緻瓶、捲出完美睫毛膏精緻瓶、假不了！濃翹睫毛膏精緻瓶、完美特霧眼線液精緻瓶、磁犀利睫毛膏精緻瓶。

台灣定價：NT$2,600（價值NT$4,170）

哪裡買？聖誕節期間benefit官方網站、SOGO復興館限量發售。

The Body Shop聖誕倒數月曆

國外一口氣推出了三款聖誕倒數月曆，今年以Share Joy為概念，傳遞屬於佳節的喜樂感，非常溫馨。而且打開的時候會有點像是小舞台般跳出聖誕樹裝飾，比往年更為細緻。

倩碧聖誕倒數月曆

今年一樣有24天的聖誕倒數月曆，外盒上的紅色圈圈宛如棒棒糖般繽紛，光看就充滿歡欣氣氛。

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