IU露纖腰帶貨「奶茶厚底鞋」！　超夯NB327最新大地配色必敗

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU (李知恩) 升格New Balance亞太區品牌形象大使以來，美照接連不斷釋出，而她最新帶貨夯鞋327，以70年代復古運動服飾搭配漁夫帽，流露甜美形象，並腳踩熱門鞋款「奶茶色327」，畫面一出就引發粉絲熱議。

▲亞太區品牌形象大使IU演繹話題鞋款327 。（圖／品牌提供）

New Balance 鞋款327自去年（2020年）推出以來就是超暢銷名單之一，隨著秋季到來換上新裝，並請到亞太區品牌形象大使IU演繹，她身穿頗具機能感的運動服裝，搭配束口高腰運動褲，微微露出纖細腰線，整體比例恰到好處。而IU腳踩主角鞋款327，以奶茶色為主色調，靛藍色的泡泡外顯大底，佐以同色系圓弧形鞋帶點綴出質感巧思，與她的甜美氣息不謀而合。

▲大地色系復刻配色327 。（圖／品牌提供）

品牌也順應推出大地色系復刻配色327，延續70年代的美式學院穿搭風格，以當代前衛視野作為啟發，揉合320、355及SuperComp三款70年代經典跑鞋設計，尼龍織料為主體，搭配不同彩度的破格「N」字標誌。

adidas Originals與設計師Sean Wotherspoon再度攜手

▲全新SUPERTURF ADVENTURE SW戶外鞋款。（圖／品牌提供）

adidas Originals與設計師Sean Wotherspoon再度攜手，此次聯名的全新SUPERTURF ADVENTURE SW戶外鞋款，以迪士尼經典動畫片《木偶奇遇記》中靈魂角色蟋蟀吉明尼（Jiminy Cricket）為靈感，色彩亮麗之餘，鞋款由裡到外全部採用可回收材質製作，鞋帶上附有火紅潮流圈的掛飾迷你包，可自由加上掛繩戴在脖子上，或繫在腰帶上。

PUMA x Liberty

▲PUMA 與英國指標設計公司暨百貨名品 Liberty 首度攜手合作 。（圖／品牌提供）

PUMA 與英國指標設計公司暨百貨名品 Liberty 首度攜手合作，設計靈感源自於 經典朱伊紋 圖騰與亞洲文化景致，除了各種寶石色調的動植物、外來物種鳥類、蝴蝶、鹿、兔子、粉紅馬等，更創造專屬聯名 PUMA x Liberty 美洲獅等，交織成為多元樣貌的「野生花園」印花圖繪，注入復刻鞋款 Wild Rider、Cruise Rider、Suede Mayu、以及專業訓練鞋款 Forever XT。

►孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍



►歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲