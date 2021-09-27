fb ig video ETtoday search mobile

IU露纖腰帶貨「奶茶厚底鞋」！　超夯NB327最新大地配色必敗

>

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星IU (李知恩) 升格New Balance亞太區品牌形象大使以來，美照接連不斷釋出，而她最新帶貨夯鞋327，以70年代復古運動服飾搭配漁夫帽，流露甜美形象，並腳踩熱門鞋款「奶茶色327」，畫面一出就引發粉絲熱議。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲亞太區品牌形象大使IU演繹話題鞋款327 。（圖／品牌提供）

New Balance 鞋款327自去年（2020年）推出以來就是超暢銷名單之一，隨著秋季到來換上新裝，並請到亞太區品牌形象大使IU演繹，她身穿頗具機能感的運動服裝，搭配束口高腰運動褲，微微露出纖細腰線，整體比例恰到好處。而IU腳踩主角鞋款327，以奶茶色為主色調，靛藍色的泡泡外顯大底，佐以同色系圓弧形鞋帶點綴出質感巧思，與她的甜美氣息不謀而合。

▲▼ NB。（圖／品牌提供）

▲▼ NB。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲大地色系復刻配色327 。（圖／品牌提供）

品牌也順應推出大地色系復刻配色327，延續70年代的美式學院穿搭風格，以當代前衛視野作為啟發，揉合320、355及SuperComp三款70年代經典跑鞋設計，尼龍織料為主體，搭配不同彩度的破格「N」字標誌。

adidas Originals與設計師Sean Wotherspoon再度攜手

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲全新SUPERTURF ADVENTURE SW戶外鞋款。（圖／品牌提供）

adidas Originals與設計師Sean Wotherspoon再度攜手，此次聯名的全新SUPERTURF ADVENTURE SW戶外鞋款，以迪士尼經典動畫片《木偶奇遇記》中靈魂角色蟋蟀吉明尼（Jiminy Cricket）為靈感，色彩亮麗之餘，鞋款由裡到外全部採用可回收材質製作，鞋帶上附有火紅潮流圈的掛飾迷你包，可自由加上掛繩戴在脖子上，或繫在腰帶上。

PUMA x Liberty

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲PUMA 與英國指標設計公司暨百貨名品 Liberty 首度攜手合作 。（圖／品牌提供）

PUMA 與英國指標設計公司暨百貨名品 Liberty 首度攜手合作，設計靈感源自於 經典朱伊紋 圖騰與亞洲文化景致，除了各種寶石色調的動植物、外來物種鳥類、蝴蝶、鹿、兔子、粉紅馬等，更創造專屬聯名 PUMA x Liberty 美洲獅等，交織成為多元樣貌的「野生花園」印花圖繪，注入復刻鞋款 Wild Rider、Cruise Rider、Suede Mayu、以及專業訓練鞋款 Forever XT。

►孫藝真全身撞衫楊冪直接打趴！網驚覺「質感差距」：精品變網拍

►歐陽娜娜同框妹妹遭酸土味濃！網揪「陸牌代言」黑歷史：抄襲

關鍵字：

南韓, IU , 李知恩, New Balance

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

柯佳嬿全身撞衫小12歲Rosé沒在怕

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

「只賣S碼」還爆紅！揭秘Lisa愛牌Brandy Melville

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

HAMILTON沙漠色飛行錶帥到天際

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

adidas X Jeremy Scott美金翅膀鞋曝光

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

「小康妮」暴風長成20歲性感美少女

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

蕭亞軒戴百萬元勞力士啾咪弟弟

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

ET Fashion

推薦閱讀

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3　巨蟹太貼心、射手又太放心

「最容易寵壞男友」的星座女TOP3　巨蟹太貼心、射手又太放心

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

歐陽娜娜撞衫Jennie網轟學很大！　被抓包「穿法全複製」糗了

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

奧斯塔羅12星座一周運勢0927-1003　金牛難得的平靜、雙子巨大經濟壓力 凱特王子妃罕見「迷你裙」秀美腿　同框「小21歲」美網冠軍畫面被瘋傳 歐陽娜娜同框鄧紫棋「大了一號」　兩人穿成「蓮蓉月餅」比美 饗食天堂吃到飽每人只要865元　碳烤羊肩排、爐烤牛排無限狂嗑 Jisoo 「DIOR透視裙」藏S曲線辣翻　秀智曬素顏拍照，網：沒在怕 髮型師私心大愛3款「洗髮精」！油頭、敏感性用完都柔順亮麗 周冬雨九頭身比例太狂！　「胸前開縫」耍心機，網讚翻：心動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面