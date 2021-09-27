日本爆紅「貓咪餐桌」網笑翻！　主子從圓孔探出頭壓力超大

▲日本發明貓咪餐桌爆紅。（圖／翻攝自IG）

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結合鏟屎官的使用需求，越來越多家具會考慮毛小孩的生活習慣來設計商品，日本近期就打造了一款「中空餐桌」，剛看到外型時很多人會不解，中間的圓孔到底是用來做什麼？其實請貓咪來一試便知，因為貓咪會從中鑽出，「盯著主人吃飯」模樣相當可愛。

▲日本設計平台Dinos日前打造了一系列以貓咪為出發點的家具 。（圖／翻攝自IG）

日本設計平台Dinos日前打造了一系列以貓咪為出發點的家具，沒想到意外引起廣大迴響，其中一款中空餐桌，就針對了寵物喜歡探出頭的搞笑特性，將木質餐桌正中間挖出了約16公分直徑的圓孔，並在下方設置了類似墊台跳板的物件，若是貓咪在此處休息，而主人又剛好在用餐時，那麼中間的圓孔就派上用場了，因為貓咪勢必會探出頭來與主人對看，光是想想都覺得可愛。

當然，若是被看到尷尬了，因餐桌採用可拆缺口設計，也能一秒裝回填補圓孔，則變回了正常餐桌。不少人認為這項設計十分貼心，就算是沒有養寵物的民眾，也可以用中間的圓孔穿出電線滿足辦公用途，而下方的架子也可收納物件，讓生活更加便利。

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