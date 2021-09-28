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「你還相信人性嗎？」《魷魚遊戲》10句絕望金句，道盡殘酷現實

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編輯 / Jhen　圖 / 翻攝IG@netflixkr

全球熱播中的Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》以殘酷的生存遊戲題材成為近期爆紅影集，由實力演員李政宰、朴海秀領銜主演，再加上孔劉的客串，更是讓話題熱度超高！不少新生代演員像是飾演「脫北者」姜曉的超模鄭浩妍、以高顏值掀起討論的「臥底警察」黃俊昊，都因此展露頭角，為劇情增加滿滿亮點。

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

劇情講述456位來自社會底層的人們，為了能夠奪得韓幣456億的鉅額獎金，扭轉命運不得不豁出性命，在遊戲的中一道道選擇題下，展露出人性最真實、也最黑暗的面貌，在殘酷又絕望的環境中，角色間道出不少令人揪心的寫實台詞，是置身絕境的人們才能領悟的人生真理。

「人不是值得相信才去相信，是因為不相信，自己就無所依靠。」

這是成奇勳邀請不相信任何人的脫北者姜曉加入他們時所說的台詞，在生存遊戲中，「不相信任何人」確實是活命的重要關鍵，但獨自一人面對的危機卻更大。

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

「在這裡只少我還有希望，要是出去的話，我一無所有......與其出去像狗一樣死去，我寧願試著在這（遊戲）做點甚麼才死。」

有時你會發覺真實的人生比遊戲更像地獄，在遊戲中即使希望渺茫，也仍有一絲翻身的機會。

「我能活著是因為我拼死拼活都要生存下來。」

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

「這裡是地獄，地獄哪有什麼規則…...」

「在這個遊戲裡，所有參加者都是平等的，參加者以同樣公平的條件公平競爭。我是給外面的世界遭受不平等待遇和歧視的人們最後一次機會，得以公平競爭取勝。」

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

「自從你問我出去以後要做什麼，我就一直在想理由，可是我不管怎麼想都想不到，要讓有理由的人離開才對。姜曉，謝謝妳……跟我一起玩。」

這場彈珠遊戲中，在組成一對之後，只有其中一人能活下來，相比其他組別用盡心機想要騙、搶對方的彈珠，脫北者姜曉與厭世女孩智英在互相傾訴對方的身世後，智英主動將彈珠讓給了離開遊戲後還有人生目標的姜曉，被譽為是全劇名場面之一，智英的犧牲虐哭不少螢幕前的觀眾。

「中間的號碼總是最先被選擇，那是動物的本能，當面臨危險時動物就會想躲到群體中。最先和最後是開始與結束，誰都不想要這兩個順序，開始的很讓人害怕，但也會害怕選擇最後一個。」

▲《魷魚遊戲》金句 。（圖／翻攝IG）

「女人受到蔑視，怒火比地獄之火更可怕。」

這句台詞出自The Mourning Bride的詩句：「Hell hath no fury like a woman scorned.」可以說是全場最具詩意的場面。

「你知道身無分文的人和家財萬貫的人的共通點是甚麼嗎？就是人生毫無樂趣可言。」

「你還相信人性嗎？」

簡單一句話貫穿全劇，也很適合作為這齣戲的結尾，在遊戲進行間看盡了人性百態後，你還會願意相信嗎？

►《你是我的榮耀》迪麗熱巴、楊洋「互撩金句」太甜：允許我的基因，影響你的基因嗎？

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關鍵字：

魷魚遊戲, 鄭浩妍, 李政宰, 朴海秀, 孔劉, 黃俊昊, 台詞, 金句

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