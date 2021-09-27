《魷魚遊戲》如果在台灣要玩什麼？網推爆「3個童年遊戲」超經典

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@netflixkr

Netflix影集《魷魚遊戲》上線後在全球爆紅，不只是台灣，在歐美國家也登上了排行榜第一名，劇情描述465個參賽者賭上性命、挑戰6個童年遊戲，獲勝者可奪得465億韓元，這就勾起了許多人的童年回憶，有網友在PTT上發問：「魷魚遊戲在台灣要玩什麼？」引起熱烈回覆，網一致推爆「3個經典遊戲」，連規則都想好了。

＃紅綠燈

每個國家的人們在童年時期喜歡玩的遊戲都不相同，但其實都大同小異，最近因為《魷魚遊戲》的話題延燒，讓許多人都開始回想自己的童年在玩什麼遊戲，其中「紅綠燈」引起最大共鳴，真的是小時候下課必在走廊上玩的遊戲之一。

＃陀螺

在以前智慧型手機不普及的年代，許多民眾小時候都很喜歡玩陀螺，有些技巧、也有運氣的成份在，網友連規則都想好了，兩兩一組，比誰的陀螺稱得更久。

＃躲貓貓

也就是捉迷藏，這個遊戲在全球國家都很常見，也是小朋友們最常玩到鬧脾氣的遊戲之一，若捉迷藏出現在魷魚遊戲當中，規則應不會太困難，由主辦方當鬼，被找到的人淘汰。

當然，台灣人的童年遊戲不只這些，廣大網友們也熱烈回覆：「老鷹捉小雞」、「烏龜烏龜翹」、「彈珠台」、「鬼抓人」、「跳房子」、「尪仔標」、「躲避球」⋯⋯還有人歪樓說：「小時候都在玩阿魯巴」、「比賽養蠶寶寶好了。」也有人提出創意十足的點子，提議可以把電腦中的小遊戲「小朋友下樓梯」真實化，「真的有彈簧跟針山的版本」，光用想像的就令人毛骨悚然。