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曾敬驊贈親友精品捨不得送自己　大霈讚「質感鮮肉」肖想寶格麗錶

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▲寶格麗今發表年度新錶，曾敬驊與大霈擔任嘉賓。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今舉辦2021新錶發表會，共超過40款新作抵台展出，由新生代曾敬驊與女星李霈瑜（大霈）共同展演。曾敬驊名錶上手卻很害羞，透露捨不得買給自己，卻會大方買錶送給親友，讓與他第二次見面的大霈喊要當他的好朋友，頻頻讚他是「質感鮮肉」。

▲▼曾敬驊與大霈 。（圖／公關照）

▲曾敬驊佩戴寶格麗年度主打的OCTO ROMA WORLDTIMER 世界時區腕錶精鋼款。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼ BVLGARI,HW 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO ROMA WORLDTIMER 世界時區腕錶精鋼款，261,500元。

曾敬驊今所戴的寶格麗錶款為OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區腕錶精鋼藍面款，內載自製機芯，具24城市時間顯示，透過錶冠便能輕鬆調校掌握各地時間；同系列Finissimo Chronograph GMT超薄計時兩地時間錶與Finissimo S系列均有新作亮相，最令錶迷興奮的是由潮流教父藤原浩設計的日本限量版BVLGARI BVLGARI Fragment Design腕錶，台灣也將開賣。

▲▼ BVLGARI,HW 。（圖／公關照）

▲寶格麗OCTO FINISSIMO S精鋼鍍銀腕錶，378,200元。

▲▼ BVLGARI,HW 。（圖／公關照）

▲寶格麗由藤原浩設計的日本限量版BVLGARI BVLGARI Fragment Design腕錶，150,600元。

同場的大霈則佩戴寶格麗SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金與精鋼腕錶，若熱愛寶石設計，肯定會被繽紛的ALLEGRA珠寶錶吸引，珍珠母貝面盤外圍繞美鑽、黃水晶、紫水晶、橄欖石、藍色拓帕石與玫瑰石榴石，觸摸寶石還會輕輕顫動；寶石也運用到面盤設計上，DIVA’S DREAM推出青金石面盤款，SERPENTI SEDUTTORI則新增玫瑰金孔雀面盤錶，提供更豐富的選擇。

▲▼曾敬驊與大霈 。（圖／公關照）

▲大霈示範寶格麗SERPENTI SEDUTTORI玫瑰金與精鋼腕錶。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗ALLEGRA系列玫瑰金彩寶腕錶，896,000元。

▲▼ BVLGARI,HW 。（圖／公關照）

▲寶格麗DIVAS’ DREAM 系列珠寶腕錶青金石面盤款，1,523,000元。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）也展現彩色寶石魅力，為秀氣的Emerald Signature腕錶增添藍寶石新款，錶蓋中央鑲嵌1顆祖母綠型切割藍寶石，錶蓋與錶框則由淺色藍寶石與美鑽一圈一圈交錯排列而成，可將錶殼取下，轉換成項鍊佩戴。

▲▼ BVLGARI,HW 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓 Emerald Signature藍寶石珠寶錶，1,700,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 海瑞溫斯頓, Harry Winston, 曾敬驊, 大霈

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