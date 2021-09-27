3大星座身體住著老靈魂！第一名不喜歡與人爭，像個歷盡滄桑的老人

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不同於人從出身算起的年紀，「靈魂年齡」帶有前世的記憶以及現世的人生歷練，有些人年紀輕輕就擁有老靈魂，也有些人無論幾歲都帶著孩子氣，12星座的靈魂年齡究竟如何？

TOP1 摩羯座─靈魂年齡：99歲

彷彿投胎前忘了喝孟婆湯，摩羯座個性溫和謙讓，不論幾歲都帶有一種虛懷若谷的氣質，不喜歡與人爭、與人計較，總有著超乎本身年齡的想法和行為。與同年紀的人相比，摩羯座就是比其它人看起來更老氣橫秋些，總少了一點企圖心，對事情總抱著悲觀的看法，也好像很少有能燃起他們熱血的事，無論做什麼都不太帶有熱情，雖然不算難相處，但摩羯總是用很實際的價值觀看待每件事，因此愛潑人冷水，說話超解嗨，就算年紀輕輕，也總感覺歷盡滄桑。

TOP2 水瓶座─靈魂年齡：75歲

水瓶座給人的感覺一向都是知性、有想法，事實上他們的思維模式和摩羯、金牛十分接近，屬於事實導向，喜歡理性、數據化的分析，可能因為實事求是、講求邏輯的關係，水瓶的行事作風也極度穩健，在人前很少會失常或情緒化的舉動，展現出來的年齡氣質也一下子被拉高好幾歲，不擅搞笑的性格也很容易給人一種「老派」感，只是水瓶還是有慧黠、幽默的一面，偶爾也會有頑皮淘氣之舉，但大部分的時候這份孩子氣只有與他最親近的人才會知道。

TOP3 天蠍座─靈魂年齡：50歲

平時喜怒不形於色，總用一號表情示人的天蠍座，不論幾歲看起來就是有種「長輩」才會有的氣場，一般人生活化的說話、應對方式在他們面前，好像就很沒禮貌一樣，特別是在不熟的人面前，天蠍的保護牆築得更高，惜話如金的態度，往往給人一種「高深莫測」的感覺，讓人肅然起敬！因此天蠍座也很容易和「老」、「早熟」畫上等號，但其實這都是天蠍刻意塑造出的形象，真正的他們仍有孩子氣的一面，任性起來比小孩還要難搞啊！

題外話！聊聊最young星座─射手座

講完長輩星座，就不得不提提12星座中無論實際年紀有多老，心智都Young得跟小孩一樣的星座「射手座」。射手根本就是不老妖姬，彷彿他們到達某一年紀後，就一直停留在那個年紀，無論後來在社會上有多少歷練、感情上歷經多少挫敗，射手的心境永遠像純淨的像小孩，永遠有著不被擊敗、樂觀的赤子之心，缺點就是他們耳朵硬、腦袋更硬，無論受多少教訓，還是會一而再再而三的掉到坑裡！

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