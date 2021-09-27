網傳「冰淇淋心測」看出性格與戀愛觀　愛吃「巧克力口味」的人最浪漫

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

下午茶、飯後甜點來一支冰淇淋是人間一大享受，雖然冰淇淋的口味種類百百種，但是在嚐遍之後最後會發現，喜歡吃的依然是那幾個口味。近日網上就有一項「冰淇淋心理測驗」，只要從6種常見的口味中，挑出「最喜歡的冰淇淋口味」，便能測出你的隱藏性格以及戀愛觀，以下一起來看看：

Ｑ：選出一個最喜歡的冰淇淋口味：

1. 香草

2. 巧克力

3. 草莓

4. 抹茶

5. 咖啡

6. 堅果

【解析】

【解析】

【解析】

1. 香草

香草冰淇淋算是比較一個「基本款」口味，但是不等於「無聊」的意思，這可能表示你是一個直率真誠的人，不會刻意掩飾自己真實的想法，喜歡用簡單的方式做事，待人不拐彎抹角，在戀愛上也是屬於直球進攻的類型，認為實際行動才是表達心意的途徑。

2. 巧克力

喜歡巧克力口味冰淇淋的人，崇尚浪漫與自由，通常比較喜歡活在當下，在愛情裡也是盡情享受眼前的幸福，而不擅於考慮未來，有時會給人多情的印象，喜歡把生活過得多采多姿。

3. 草莓

喜歡草莓口味冰淇淋的不一定都是女孩，很多男生也相當喜歡草莓的酸甜口味，代表的是比較害羞、慢熟的人格，但是很講義氣、重感情，且在愛情裡很專情，不論是對情人、家人、朋友都會願意赴湯蹈火，在團體中常扮演維繫感情的角色。

4. 抹茶

抹茶口味通常很兩極，有些人幾乎不敢吃，有些人則是非常喜歡吃，如果有抹茶口味冰淇淋就絕對必吃的人，可能代表你是個跟從自我內心的人，不會盲目追趕別人，喜歡細細品味事物，且總能有自己的獨到見解，在愛情上則很專情，總為對方變出許多新鮮感。

5. 咖啡

咖啡口味的冰淇淋也很常見，這代表你可能是一個較有定力的人，不論對待生活還是愛情都有自己堅定的目標，為朝目標前進，不會輕易受到他人左右，好勝心強、野心大，在愛情裡是不會讓自己受到委屈的類型，相當聰穎有智慧。

6. 堅果

喜歡吃加入堅果類食材口味的冰淇淋，可能表示你是個熱情的人，總是很有活力，喜歡帶給身邊的人快樂，是大家的開心果，性格極富同理心，但是在另一半面前有時會選擇藏住情感，擅於傾聽，不過對於抒發自己情感的方式還在持續摸索。

►《魷魚遊戲》如果在台灣要玩什麼？網推爆「3個童年遊戲」超經典

►「最容易寵壞男友」的星座女TOP3 巨蟹太貼心、射手又太放心