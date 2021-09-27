水晶項鍊裹胸太狂　施華洛世奇亮彩吸睛

▲模特兒以相互串連延伸的施華洛世奇Millenia項鍊裹胸。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）全新發表的Collection II新作，持續採用不同切割的碩大水晶，並揉合繽紛色彩，在秋冬盡情放閃，當中主打的Millenia系列項鍊佩被隱藏式搭扣，可以單獨佩戴、混色疊戴，甚至可以相互串連無限延伸，模特兒直接以水晶鍊裹胸，大膽吸睛。

▲施華洛世奇Millenia項鍊採用隱藏式搭扣設計，可發揮創意疊戴或延伸出新樣貌。

施華洛世奇Millenia大量運用八角形、三角形切割的水晶串成閃亮項鍊，單色還不夠，另有雙色拼接的設計，每一款都深具氣勢，但品牌更鼓勵發揮創意穿搭，不僅可串成長項鍊，還可變身為腰鍊、甚至是延伸成一件小可愛，非常時髦。

▲施華洛世奇Millenia項鍊（左）18,900元，雙色拼接的Millenia項鍊24,900元。





▲施華洛世奇Millenia手鍊（左）9,790元，Millenia戒指4,290元。

摩納哥品牌apm MONACO新作也狂刷存在感，推出不對稱設計的Éclat系列首飾，以鏤空線條勾勒出佔據頸部大片面積的bling bling網狀項鍊，耳環也是一邊極大、另一邊極小的個性設計，為秋冬普遍沉悶的服裝注入亮麗色彩。

▲模特兒佩戴apm MONACO鏤空設計的Éclat系列項鍊29,400元。（圖／apm MONACO提供）

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