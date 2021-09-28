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女孩必知！男生「曖昧期的4大地雷」　小心踩了一秒冷感

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編輯／JJ　圖／翻攝自TVN

「友達以上，戀人未滿」的曖昧期，總是讓人好焦慮，不只是男生害怕會觸犯到女生的地雷，有時感情無法修成正果，也可能是因為女生踩中了男生的地雷，讓對方一秒冷感。女孩們注意了，如果你也總是不乏對象，卻依然維持單身，或許正是在無意之間踩到了「男生曖昧期的4大地雷」。

▲曖昧地雷。（圖／翻攝自IG）

＃約會從不花一毛錢，覺得對方付錢理所當然

雖然有些男生並不介意負擔約會的花費，尤其在曖昧期、交往初期，更常被認為是展現擔當、風範的舉動，但是女生不該出現「理所當然」的念頭，這樣的念頭一但被發現，就可能讓男生瞬間變得不情願付帳。若雙方都有工作、經濟狀況差不多，沒理由約會總是由其中一方負擔。

▲曖昧地雷。（圖／翻攝自IG）

＃從曖昧期就過度依賴

在還沒有確定關係前，就已經展現了「過度依賴」的態度，是許多少女容易踩中的地雷，不管到哪都要對方陪，什麼事都想要對方幫忙做，本來自己可以辦到的事突然通通都辦不到了，如果對方是比較重視個人空間的人，就可能會因此而卻步。

▲曖昧地雷。（圖／翻攝自IG）

＃在對方面前大肆討論別的異性

曖昧期間兩人的關係雖然未定，但是若總是在對方面前討論別的男生，並不能讓他感受到你想有更近一步的發展，不只無法激起對方的鬥志，還可能會選擇默默淡出。

▲曖昧地雷。（圖／翻攝自IG）

＃公主病

只要不合自己的意就鬧彆扭、蠻不講理，發生事情只會哭，又只會逼對方道歉⋯⋯不管是在戀愛的任何階段，「公主病」都是男生最害怕的事情之一，但如果在曖昧期就表現出來，兩人連磨合的機會都不會有。

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關鍵字：

男女, 感情, 曖昧, 曖昧期地雷, 地雷, 男生地雷

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