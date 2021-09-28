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專家教改善「換季頭皮屑、搔癢」4秘訣！洗髮前加一步很重要

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▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲掌握頭皮換季養護秘訣，幫助遠離搔癢、皮屑問題。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

一到換季，氣候溫度、濕度變化大，常導致頭皮變得不穩定，容易搔癢、甚至皮屑問題層出不窮，光用抗屑洗髮精也無法很好改善，甚至洗完更乾更癢，讓出屑狀況更嚴重。快把法國膚養護專家Rene Furterer親授的換季頭皮調理4秘訣學起來，在家就能舒緩強健頭皮，拯救頭皮搔癢、皮屑危機。

＃舒緩精油淨化毛孔髒污

除了外在環境、作息與壓力影響外，頭皮屑問題也歸咎於不正確的清潔與清潔產品，單純、溫和的植萃精油成分是換季頭皮調理的首選，建議以添加舒緩成分的頭皮精油作為髮膚養護的第一道淨化手續，幫助淨化油脂髒污、安撫頭皮不適外，更可搭配按摩，甦活頭皮加強循環，提升後續養分吸收力和頭皮抵抗力。

▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃針對頭皮膚質挑選洗髮產品

頭皮屑症狀有乾性、油性區別，與臉部清潔相同，例行的髮膚清潔時，要依照頭皮膚質屬性，選擇乾性頭皮屑或油性頭皮屑適用的洗髮產品，讓進行抗屑清潔的同時，也能針對頭皮膚質加強控油或保濕調理。

＃定期清潔頭皮角質

一直覺得頭皮濕濕黏黏的洗不乾淨？這代表髮膚可能需要去角質了。頭皮和臉一樣，角質與毛孔的皮脂都會隨著時間持續累積，尤其頭皮又因覆蓋著毛髮，比臉部肌膚更容易沾染、累積油脂灰塵，更需要定期的深層清潔，也因此每週1～2次，定期使用專為髮膚設計的頭皮角質淨化產品非常重要，為頭皮掃除皮屑與老廢角質的同時，也能幫助揮別頭臭、髮根扁塌問題。

▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃頭皮精華幫助舒緩強健

每日清潔後，建議再使用頭皮精華進行最後一道防護強化。擦乾頭髮後，取適量精華分區塗抹於頭皮，再輕柔以指腹畫圈按摩至吸收，幫助鎮定頭皮、幫頭皮及髮根補充營養，同時穩定強健髮膚健康，換季膚況不再爆走。

▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Rene Furterer 紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，NT$2,800。

含有雙重修護舒緩配方，搭配紫苑草萃取菁華、薄荷精油、桉樹精油等舒緩型複方精油，可舒緩安撫頭皮不適外，可幫助淨化油脂髒污，搭配按摩可加強頭皮循環。

▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲艾瑪絲 5α捷利爾護色頭皮淨化液，260ml，NT$380。

首創染髮後專用的護色頭皮淨化液，明星成份甘草次酸複合物，抵禦肌膚外在的侵襲，提升頭皮防護力；茶葉萃取延緩髮色流失，並以清新沁涼的薄荷搭配生薑酊、杜松果精油等草本萃取，調理頭皮健康，淨化頭皮同時維持亮麗髮色。

▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲HAIR RITUEL by Sisley 賦活重升極淨舒屑安瓶精華，60ml，NT$3,700。

獨家「極淨抗屑調理因子」搭配天然紅沒藥醇、棉花蛋白與維他命B5，能潔淨、平衡髮肌環境，且舒緩脆弱的高效持久抗屑效果，同時強健髮肌、強韌髮絲。

▲▼4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲呂 滋養韌髮去屑專用洗髮精，400ml，NT$389。

以獨家專利3 STEP去屑技術™搭配薄荷醇、栗皮等十種韓方成分，可緩解頭屑症狀、舒緩受到刺激的頭皮，去除過多油脂，還可解膩夏日頭皮味。

▲▼ 4招改善換季頭皮屑、搔癢困擾 。（圖／品牌提供）

▲Rene Furterer 白千層乾性抗屑髮浴，150ml，NT$880。

可溫和去除頭皮屑、舒緩頭皮，並減緩頭皮搔癢不適感，含有白千層精油可溫和淨化、調理髮膚，紅花籽油則能幫助乾燥型頭皮及髮絲保濕潤澤。

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關鍵字：

換季, 頭皮, 頭髮, 髮絲, 保養, 護理, 清潔, 洗頭, 洗髮, 秘訣, 頭皮屑, 搔癢, 改善, 預防

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