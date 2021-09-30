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「相處機會有限，我要爭分奪秒跟他在一起」盤點《一生一世》甜寵金句

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▲《一生一世》 。（圖／翻攝微博）

▲《一生一世》甜寵金句盤點。（圖 / 翻攝微博＠電視劇一生一世，以下同）

編輯 / Jhen

由任嘉倫、與白鹿主演的超虐古裝陸劇《周生如故》，在白鹿飾演的女主角漼時宜從城牆下一躍而下，並含淚說出：「周生辰，我來嫁你了。」隨著飾演男主角的任嘉倫赴死迎來淒美結局，瞬間逼哭大票螢幕前的觀眾。

好在它的現代版姊妹劇《一生一世》緊接著開播，任嘉倫、與白鹿再續前緣，兩人可以說前世有多虐、今生就有多甜！劇中兩人先婚後愛戀情一步步升溫，過程不斷撒糖放閃，以下就來盤點劇中糖分滿分的甜寵金句，在經歷《周生如故》虐到不行的前世後，今生幸福情節簡直讓「辰時夫婦」粉絲欲罷不能。

▲《一生一世》 。（圖／翻攝微博）

＃周生辰
 

「在訂婚這件事上，只有一個女人的意見值得採納，那就是你。」

「我們在一起是一個研究方向，研究方向本身沒有對錯，就像我們在一起的事實是不會變的，如果中間出了什麼問題，我們可以換一種相處方式。」

「小的時候背《呂氏春秋》，家裡長輩都會說『靡曼皓齒，鄭衛之音，務以自樂』美人和消遣的音樂都不值得沉浸。當時我覺得這兩個確實都不值得沉浸，不過現在我不這麼想了。」

▲《一生一世》 。（圖／翻攝微博）

「一開始我們的生活就像這兩本書，內容不一樣也互不相關，但是我們的生活每一部分都在重合，隨著相處的時間越來越長，重合的部分就越來越多，也越來越融洽。最後無論誰使用外力都不可能把我們分開了。所以我覺得日久生情也挺好的，可以讓關係更加牢固。」

「你可以理解為我就是因為介意，才會想要隨時掌握你的動態，也是因為介意才會記住他的名字。」

▲《一生一世》 。（圖／翻攝微博）

＃時宜

「你這裡裝了太多東西了，我佔一小部分就可以。但是，要是感情分支的全部。」

「既然人生無常，就不要再耽擱了。等你做完要做的事情就放下這裡的所有，以後你只需要每天研究你喜歡的金星，剩下的都交給我。我給你泡茶、給你做飯，把你照顧得好好的，以後每天都有我，我就是你的倚靠、你的至親。」

▲《一生一世》 。（圖／翻攝微博）

「在有限的相處機會裡面，我沒有時間去用心思、用技巧，我要爭分奪秒的跟他在一起。」

周生辰：「我怕你著涼。」

時宜：「這不是有被子和你嗎？」

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