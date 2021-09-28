Jennie穿CHANEL滑雪裝照樣辣翻！　手臂小廢包、卡片夾超燒

▲韓團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」封號 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」封號， 此次更為品牌2021/22 COCO NEIGE系列拍攝形象廣告，最新釋出一系列火辣美照，Jennie演繹雙ＣLogo刺繡的外套，並運用小型包款以繫帶形式高高繞在手臂，連她都愛不釋手，爆款單品一次出爐。

▲Jennie詮釋香奈兒 2021/22 Coco Neige系列 。（圖／品牌提供）

Jennie詮釋香奈兒 2021/22 Coco Neige系列恰好不過，同時請到荷蘭雙人組攝影師Inez & Vinoodh操刀，以黑色和灰色背景呈現極簡美感，彰顯本季獨有的運動時尚感。Jennie一次演繹5套造型，有兩截式中空印花運動裝，巧妙露出纖細腰身；或是長款珍珠灰羽絨外套搭配可拆式連身帽，以及剛柔並濟的雪衣外套，在她強大表現力下十分有張力。





▲Jennie 演繹金屬皮穿鍊造型項鍊包、卡片夾與耳機盒套，本季將於10月20日起開賣。（圖／品牌提供）

本季從雙色元素到山茶花，花朵於黑白雙色羊毛開襟衫上綻放，內裡配上一款絲質馬甲上衣。另也有許多迷你包款，像是以繫帶形式繞在手臂的開蓋包、以金屬皮穿鍊造型項鍊包，還有一款卡片夾與耳機盒套，除了是為滑雪道上無憂無慮的活動而設計，也能豐富日常搭配，Jennie更提到：「看到藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）如此巧妙地將優雅注入滑雪裝扮上，讓我無比讚嘆。」