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跟貝克漢穿一樣的DIOR訂製西裝！14萬元起　送自己一份大禮

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▲DIOR套版訂製西裝服務在台灣巡迴中，所有細節都不馬虎。（影／記者林明瑋攝） 

記者林明瑋 / 台北報導

男士們的衣櫃裡不能少了西裝，一套優雅、合身的西裝，如同完美戰袍，站出去就有氣勢。DIOR西服套版訂製（Made To Order）服務再度巡迴來台，約14萬元起，就可以從版型到面料、細節逐一選擇，貝克漢（David Beckham）是愛好者，經常穿著DIOR訂製西裝現身，而最新的粉橘、天空藍、淺紫等馬卡龍色面料，更展現了變化與活力。

▲DIOR訂製西裝。（圖／品牌提供）

▲貝克漢穿淺藍色的DIOR雙排扣西裝搭配帆布鞋，輕鬆帥氣。（圖／品牌提供）

▲DIOR套版訂製西裝。（圖／記者湯興漢攝）

▲時尚名人Jun穿的淺藍色訂製西裝，約為28萬元。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

西服套版訂製在DIOR行之有年，以最經典、最具修身效果的版型「Drop Dior」為基礎，融入新的剪裁輪廓。所謂Drop Dior等同於一般訂製西服的「Drop 10」，指的是外套胸圍與腰圍之間的比例，數字越大越能顯現身型，讓線條更好。男裝設計師Kim Jones入主DIOR後，訂製西服也加入不少新元素，例如他創造的經典「單扣斜裁」、輕盈的半襯裡、雙排扣等。

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲DIOR西服套版訂製巡迴來台。

挑選版型是訂製的第一步，基本的西裝版型有5種，也可訂製晨禮服（Morning Coat）、西裝背心等，接著確定想要的領子設計，再來是面料，約有500款，此次有粉嫩色調加入，讓男士們眼睛一亮，其他小細節如扣子、內裡，甚至吊掛用的飾帶等，通通能依著心意決定，丈量後，訂單交至位於義大利的工坊，等待約3至4個月，就能拿到細心打造的訂製西服。

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲訂製西裝從挑選面料開始，每一步驟都講究。

除了西裝、外套，襯衫也在訂製之列，可挑選衣領、袖口、下襬、鈕扣，以及經典小蜜蜂或哥德式CD字樣刺繡，或是英文字母縮寫，襯衫的面料也不簡單，包括各式棉料、棉麻混紡等，超過200種，滿足各種需求。

講到訂製，價格總是大家關心的要點，DIOR套版訂製西服約從14萬元起，豪華到破百萬元的也有，時尚名人邱文駿（Jun）穿的淺藍色西裝約為28萬元，襯衫則約在2萬元至6萬元不等，許多人會訂一件西裝外套搭配2條長褲，方便替換。

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼DIOR訂製男裝服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲訂製襯衫的領子、袖子都能選擇。

前足球金童貝克漢、足球天王梅西（Lionel Messi）、《007》男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）等人，都是DIOR訂製西裝愛好者，穿上基本的單排扣、Kim Jones獨門的單扣斜裁，或是更顯正式的晨禮服（Morning Coat），展現多樣風格。

▲DIOR訂製西裝。（圖／品牌提供）

▲貝克漢穿DIOR晨禮服，與貝嫂維多利亞一同參加婚禮。（圖／品牌提供）

▲DIOR訂製西裝。（圖／品牌提供）

▲阿根廷足球天王梅西也是DIOR西裝愛好者。（圖／品牌提供）

▲DIOR訂製西裝。（圖／品牌提供）

▲男星丹尼爾克雷格穿單扣斜裁西裝。（圖／品牌提供）

DIOR 2021男裝套版訂製服務採預約方式
9/27-10/1：台北101 DIOR旗艦店
10/6-10/10：高雄漢神百貨DIOR男裝精品店
10/11-10/15：微風信義DIOR男裝精品店

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關鍵字：

DIOR, MTO, Made To Order, 西服套版訂製, 訂製西裝, 貝克漢, David Beckham

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