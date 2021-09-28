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Jisoo巴黎鐵塔前合體Rosé！加碼穿睡衣「嘟嘴親親」　準備看DIOR大秀

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 ▲DIOR 2022春夏大秀於台灣時間9月28日晚上9點登場，一起看直播。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

2022春夏巴黎時裝周開跑，明星也跟著忙碌，BLACKPINK Jisoo為看DIOR秀飛往巴黎，到了當地一刻也沒閒，趕緊與同團好姊妹Rosé合體，雙姝在艾菲爾鐵塔前玩自拍，趁著夜晚鐵塔的燈光頗浪漫，她還在酒店房間拍下穿著睡衣、親親花束的可愛照片，身為DIOR全球品牌大使，留言高喊：「等不及（看秀）了！」

 ▲Jisoo巴黎。（圖／翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo與Rosé在巴黎艾菲爾鐵塔前自拍。（圖／翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo巴黎。（圖／翻攝Jisoo IG）
▲在巴黎的房間內，穿著睡衣的Jisoo開心期待看秀，還對著花束親親。（圖／翻攝Jisoo IG）

DIOR的2022春夏大秀將於台灣時間9月28日晚上9點登場，Jisoo理所當然是座上賓，出發時穿著山羊皮騎士外套，搭配T恤、牛仔褲與短靴，Caro包以雙鍊側背夾在腋下，一派帥氣，到了巴黎與Rose見面時，脫下外套並換上綁帶黑鞋，更加輕鬆自在。

▲Jisoo 巴黎 DIOR。（圖／品牌提供）

▲Jisoo 巴黎 DIOR。（圖／品牌提供）

▲Jisoo一身DIOR行頭現身機場，前往巴黎準備看秀。（圖／品牌提供）

Jisoo在下榻的房間內繼續po照寵粉，梳起雙丸子可愛髮型、換上兩件式睡衣，捧臉、對著DIOR送的超大花束嘟嘴啾咪，連「居家照」都可以美翻天，前方兩個DIOR大紙袋，更顯見品牌大使的身份。

▲Jisoo巴黎。（圖／翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo脫掉登機時穿的皮衣，以T恤與牛仔褲的簡單裝扮，在艾菲爾鐵塔前拍照。（圖／翻攝Jisoo IG）

BLACKPINK成員在時尚圈各霸一方，各有精品大使或代言身份，而且與她們友好的服裝品牌，都會在巴黎時裝周辦秀，Rosé代表SAINT LAURENT、Lisa是CELINE，Jennie則與CHANEL（香奈兒）關係密切，是不是很希望BLACKPINK全員在巴黎同框呢？

▲Jisoo巴黎。（圖／翻攝Jisoo IG）

▲Jisoo視角下的艾菲爾鐵塔。（圖／翻攝Jisoo IG）
 

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關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Rose, DIOR, Saint Laurent, 巴黎時裝周, 艾菲爾鐵塔

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