瑞莎挺孕肚示範韻律體操　秀鑽戒謝老公「永結同心」

▲瑞莎挺孕肚指導小選手，頸間的點睛品Infini Love Diamond光環18K白金鑽石頸鍊閃閃發光。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞莎8月中宣布懷第二胎，持續栽培韻律體操小選手，她於點睛品全新形象廣告中展現真實的自己，挺著孕肚親自上陣，示範體操標準動作，她的自信光芒就像身上閃閃發亮的Infini Love Diamond美鑽，老公Mike更當形象片中的神秘嘉賓，兩人手牽手戴著PROMESSA同心結鑽戒，代表「永結同心」。

▲懷二寶的瑞莎詮釋點睛品Infini Love Diamond美鑽。





▲瑞莎與老公Mike甜蜜入鏡，為點睛品拍攝形象照。

點睛品PROMESSA同心結鑽石戒，將代表姻緣的紅線化作18K玫瑰金編織同心繩結造型，搭配簡約的四爪單鑽設計，盡顯主鑽之美，瑞莎對此系列格外有感，因為她與老公Mike的感情就像同心結相繫，感謝在Mike的愛與全力支持下，她有更多力量追求自己的夢想；她另外戴著品牌同心圓造型的Infini Love Diamond項鍊，則讓人聯想到她像是大圈的圓，保護著像小鑽石的選手們，俐落的設計適合天天佩戴。

▲點睛品PROMESSA同心結18K白金玫瑰金雙色鑽石戒（左）主石1克拉約495,800元起， 18K玫瑰金鑽石項鍊主石30分約63,600元起。



周大福銷售De Beers集團旗下國際美鑽品牌FOREVERMARK的鑽飾，也主打適合日常穿搭的簡潔款式，項鍊鍊墜融入天鵝概念的18K白金優美線條，環繞閃閃發亮的主鑽，充滿女人味；同時推出多款單鑽戒指，可作為完美的愛情信物。

▲周大福FOREVERMARK天鵝系列18K白金鑽戒（左），天鵝系列18K白金美鑽吊墜（不含鍊）。

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