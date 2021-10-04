記者王蓁蓁 / 台北報導 圖 / 翻攝IG@gcdswear

時尚潮牌GCDS繼2019春夏與日本動漫《Pokemon精靈寶可夢》聯名掀起熱議後，這回又攜手《海賊王》合作推出全新2022春夏系列，英國性感歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）更是搶先穿上有著《海賊王》標誌骷髏頭的「針織洞洞裝」耍辣，若隱若現的透視「邪惡視角」讓人鼻血直噴，只見她一個扭腰動作臀部曲線直接清楚現形，超狂尺度吸近450萬顆愛心。

▲杜娃黎波搶穿GCDS 2022春夏聯名《海賊王》系列「骷髏針織洞洞裝」。

▲GCDS 2022春夏攜手《海賊王》推出一系列聯名單品。

眾所皆知GCDS一直熱愛將卡通、動漫融入設計當中，除了寶可夢之外，過去品牌攜手的還有Hello Kitty（凱蒂貓）、《樂一通》（Looney Tunes）當中的兔巴哥（Bugs Bunny）、崔弟（Tweety）等可愛角色，此次品牌強勢帶來與日本人氣動漫《海賊王》的聯名之作，將動畫中搶眼元素注入系列，像是《海賊王》船上旗幟飄揚的骷髏頭標誌，被以針織方式打造成了洞洞針織裝、裙裝，其中也不乏經典人物出現在上衣以及包款、帽子配件當中。

▲杜娃黎波穿上「骷髏針織洞洞裝」若隱若現視角超邪惡。

向來不會隱藏姣好身材的杜娃黎波，也在近日領先穿上聯名系列的惹火「骷髏針織洞洞裝」出鏡，中空剪裁她纖瘦的螞蟻腰身通通一覽無遺，若隱若現的透視設計則成為了所有人的焦點，只見流蘇跟隨著她不斷轉換撩人姿勢擺動，各種角度都毫無死角，腿一抬更是不得了，從側邊的邪惡視角，可以清楚看見臀部線條，零贅肉的好身材搭配閃到不行的超厚底高跟鞋，氣勢爆棚之餘還能拉長腿部比例，讓人視線難以離開。

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