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伊能靜婚姻幸福靠「撒嬌」：兩人相處不是比硬，而是比柔

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▲▼伊能靜婚姻幸福靠「撒嬌」。（圖／翻攝自微博、小紅書/伊能靜）

▲伊能靜分享婚姻幸福秘訣。（圖／翻攝自小紅書、微博/伊能靜）

記者曾怡嘉／台北報導

伊能靜和大陸男星秦昊婚姻幸福美滿，許多人都問她如何馴服老公？她大方回應就是撒嬌。她分享婚姻不是比硬，而是比柔，綿密不休的溝通，不是喋喋不休的抱怨，與其講大道理、情緒話說感受，還不如談真正的需求。

伊能靜說，其實男人有時很笨也很懶，能明說的事情，千萬別讓他猜，溫柔精準的表達，會讓他更清楚自己該做的，縮短溝通的消耗。

▲▼伊能靜婚姻幸福靠「撒嬌」。（圖／翻攝自微博、小紅書/伊能靜）

很多女生說自己完全不會撒嬌，尤其生氣的時候，就忍不住抱怨和怒吼，先罵了再說，或許也有人會說，憑什麼都是我們討好他，我才不願意為他改變。我覺得大家好像對撒嬌有點誤解，所以今天就來開撒嬌的第一堂課吧！

她分享千萬不要把撒嬌和發嗲畫上等號，撒嬌其實非常需要情商和幽默感的，像是老公不幫忙做家事，這時你生氣大吼大叫問他，你為什麼不幫忙？如果這時你可以檢查自己的內心，你會發現你真正想說的是：「我很累了，可以幫我分擔？如果有你一起，我會做得快一點。」

▲▼伊能靜婚姻幸福靠「撒嬌」。（圖／翻攝自微博、小紅書/伊能靜）

所以撒嬌的第一步可以這樣開始，首先正視自己內心真正所需要的，接著誠實的面對自己的內心，最後勇敢平靜溫柔表達。

撒嬌其實是一種口氣，也是溝通的善意，所以女生其實不用學會撒嬌，只要平靜表達內心的需要，這就是在撒嬌了，說到底，撒嬌是跟自己有關，不見得跟伴侶有關，勇敢面對自己吧！

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關鍵字：

伊能靜, 撒嬌, 愛情

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