SOGO忠孝館破億改裝新開幕　全台獨家Hermes Beauty進駐一樓戰區

記者李薇／台北報導

「美妝一級戰區」台北SOGO忠孝館34年來最大幅度改裝，花費近2億的價格，歷經1個月重新開幕，空間全部拉高30%，明鏡和琥珀鏡雙色交錯的統一視覺，展現出賣場的穿透感，另外，這次Hermes Beauty也是全台獨家進駐，更增添時尚感，改裝之後也預計業績可以成長10%。

▲SOGO忠孝館34年來最大改裝。（圖／記者李薇攝）



台北SOGO忠孝館取消品牌柱上方的工裝設計，改以明鏡、琥珀鏡雙色交錯的主視覺，打造出俐落大方的輕色系風格，讓人覺得逛起來更加寬敞、舒適，不會有壓迫感；同時15個化妝品牌也跟著改裝，其中最厲害的就是Hermes Beauty的進駐。

這次15個品牌幾乎跟全球同步採用全新的櫃位呈現，例如：Dior就同步法國知名拉法葉百貨的全新概念，打造頂級保養沙龍以及彩妝美顏專區，CLARINS、DARPHIN、L’OCCITANE更以地球植萃概念為主軸，打造天然、花草天然療癒的風格。

▲獨家引進Hermes Beauty品牌。（圖／記者李薇攝）



除了一樓的改裝，隨著去年香水業績呈倍數成長，二樓也新增香水香氛區，包含珠寶香氛品牌Van Cleef & Arpels、GRAFF、ISSEY MITAKE、Dolce & Gabbana、FLORIS等精品及香氛入駐。

另外，看準男性保養趨勢，7樓也新增MEN’S CARE STATION男性專屬保養香氛專區，提供男性專業的消費空間，像是男性專屬保養品牌LAB SERIES、手工刮鬍第一品牌FREED、KEUNE等品牌就引進販售，預計開幕之後，該樓業績較去年成長10%。

▲新增MEN’S CARE STATION保養香氛專區。（圖／記者李薇攝）