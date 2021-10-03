《鬼滅之刃》第二季播出時間公開、「無線列車」竟有新劇情！先複習金句

▲《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」開播時間公開、「無線列車篇」推全新電視動畫版。（圖 / 翻攝FB@Muse木棉花)

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝FB@PlayStation_TW

在全球掀起現象級熱潮的日本動畫《鬼滅之刃》，隨著劇場版《鬼滅之刃 無線列車篇》終於在愛奇藝與Netflix上線，讓鬼滅迷們能夠在線上狂刷好幾遍！而大家引頸期盼的《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」終於宣布開播時間了，將於12月5日在日本率先播出，此外《鬼滅之刃 無線列車篇》也重新推出共有7集的電視動畫版，其中還增添了不少電影中沒有出現的畫面情節與配樂，並會在10月10日搶先於日本開播。

雖然台灣還未公布開播日期，但消息一出就令台灣鬼滅迷們超級興奮，以下就盤點《鬼滅之刃》劇中經典台詞，趁播出前搶先複習回味。



「我們因為守護所愛的人事物而脆弱，但也因為他們而強悍。」

「『絕不饒恕』這種強大且純粹的憤怒，將成為堅定不移的原動力使人前進，脆弱的決心，無法守護也治不好妹妹，更無法替家人報仇。」

《鬼滅之刃》動畫改編自日本漫畫，故事描述主角炭治郎的家人除了自己與妹妹禰豆子外，全部都遭到「鬼」屠殺，於是努力成為了鬼殺隊其中一員，展開危險旅程並尋求讓變成鬼的妹妹恢復成人類的方法與復仇之道。

「衰老和死亡都是人類這種短暫生物的美麗之處，正因為會衰老和死亡，人才變得可愛和珍貴。」



「鬼是空虛的生物，是悲傷的生物，但不見得是怪物。」

《鬼滅之刃》中那些吃人的「鬼」，過去曾經也是人，因為貪婪、欲望而逐漸墮落成為惡鬼，大多來自家庭的疏忽、或是渴望被認可.....直到灰飛煙滅的前一刻，才真正反省了悔悟，惡鬼象徵了人性中的脆弱，主角炭治郎則讓大家看見每個人內心深處都有良善、溫暖的一面，包括「鬼」也是。

「心，是人類的原動力，強大的心是無邊無際的。我們就用這樣的原動力，朝向明日前進。」

「弱者沒有權利、無從選擇，所以我們要成為強者，用強者的力量去保護弱者。」

「人生就像天氣，總是不斷地變化，沒有永遠的晴天，雪也不會一直下個不停。」

「就算痛苦到難以忍受，請不要逃避這份痛苦，努力活下去。」

「你哭也好、逃避也罷，不過不要放棄，你要相信那如同地獄般鍛鍊的日子，努力一定會有回報，鍛鍊到極致為止，成為比誰都要強韌的刀刃。」

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