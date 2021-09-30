必搶夢幻唇彩！Dior藍星高訂絲絨禮盒　經典藤格紋燙印美如珠寶盒

▲Dior將於10月開賣限量「藍星高訂絲絨禮盒」。

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

雖然現在還不能跟口罩說再見，但近來夢幻唇彩大爆發，不收都對不起自己！像是Dior將於10月推出限量夢幻逸品「藍星高訂絲絨禮盒」，宛如奢華珠寶盒的精緻絲絨禮盒上燙印著Dior經典藤格紋，內裡更收入藍星唇膏人氣熱賣色，讓人期待度破表；而雅詩蘭黛則是推出保養系唇釉「柔霧絲絨唇釉」，柔霧顯色的同時能滋潤雙唇、不拔乾，一抹就能打造花瓣絲絨唇。

▲Dior 藍星高訂絲絨禮盒，2入，NT$3,100；4入，NT$6,200。



只有Dior能超越Dior！繼先前一推出就引爆熱議和秒殺搶購潮的「老花氣墊」後，Dior再度讓彩妝結合高訂工藝，推出全新「藍星高訂絲絨禮盒」。將經典Cannage藤格紋元素燙印於午夜藍高級絲絨盒身，再搭配ROUGE DIOR logo墜飾，精緻奢華的設計，猶如精品珠寶盒，時尚感滿點的夢幻顏值讓人一看就想收藏。

▲model唇色依序為#720、#772。



精奢華的絲絨禮盒中內含有Dior經典藍星唇膏的4款人氣熱賣色款，包含了滑順霧面的「摩登柔霧」與高級絲絨極霧的「絲絨特霧」等雙質地，分別是巧妙融合紅棕色和豆沙色的#720豆沙紅棕（絲絨特霧）、適合所有膚色的百搭玫瑰粉棕色#772紅棕玫瑰（摩登柔霧）、超顯白的橘棕色#840楓葉磚紅（絲絨特霧）和經典迪奧正紅色#999特霧正紅（絲絨特霧）。

▲2入組內為#840和#999，左為#840實擦。



藍星高訂絲絨禮盒也有推出精選#840楓葉磚紅（絲絨特霧）和經典#999特霧正紅（絲絨特霧）的2入組，不管是送人或自己收藏都很可以。藍星高訂絲絨禮盒將於10/1於全台專櫃與線上旗艦店限量推出，想搶一定要記得設鬧鐘。

▲雅詩蘭黛 柔霧絲絨唇釉，NT$1,250。



除了Dior，雅詩蘭黛也將推出全新「柔霧絲絨唇釉」，顛覆許多人對於霧面唇釉拔乾、顯唇紋的刻板印象，添加年輕肌密無敵霜的明星成分辣木籽油，搭配獨家玻尿酸顯色膠囊，飽和顯色的同時又能保濕潤澤雙唇，堪稱「保養系唇釉」，保濕、輕盈又持久，滑順質地一抹就能打造不卡紋的花瓣絲絨唇。

▲#924、#926、#935是人氣最高色號。



全新柔霧絲絨唇釉共推出10款色選，其中人氣最高的必搶色絕對是#924赤茶玫瑰、#926絲絨玫瑰、#935煙燻玫瑰等3大玫瑰色。

▲依序為#924、#926、#935實擦。



完美混合玫瑰色與茶色的#924，為浪漫的玫瑰粉加上優雅感，不管是上班或約會都超百搭，還不挑膚色；結合玫瑰與桃紅色調的#926一抹就能提亮膚色，能打造華麗妝感，也很適合混色疊擦；#935則是性感又帶點個性的豔麗茶紅色調，一擦氣場十足。

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