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梵克雅寶造幸運草、貓咪童話空間　Sogo復興館打卡熱點+1

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▲梵克雅寶慶祝東Sogo復興館精品店，現場將打造一系列童話般的場景。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）遠東Sogo復興館精品店遷至2樓，今重新盛大開幕，從進入Sogo百貨復興館就不停給精品迷驚喜，因為品牌再度與雙人藝術家Burcu & Geoffrey合作，於一樓大廳打造立刻讓人聯想到知名Alhambra系列珠寶的四葉幸運草、蝴蝶與俏皮貓咪的童話空間，是第一個拍照打卡熱點；順著手扶梯而上，又有雲朵與小傘裝飾迎賓，接著印入眼簾是以寓所為設計概念的精品店，同樣由幸運草布置吸引目光，還可透過程式濾鏡探索品牌魅力。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶遠東Sogo復興館精品店重新開幕（圖／梵克雅寶提供，以下同）

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶遠東Sogo復興館精品店的VIP室。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶於遠東Sogo復興館1樓設置雙人組藝術家Burcu & Geoffrey創作的大自然主題打卡熱點。

佔地約31坪的梵克雅寶遠東Sogo復興館精品店，延續標誌性的裝飾藝術風格，搭配來自義大利慕拉諾的手工水晶吊燈、手繪樹木與花卉圖案的金箔壁面，呈現優雅且華麗的舒適空間。店內陳列品牌最具標誌性的系列作品，當中包括大自然主題的高級珠寶，有成雙但姿態各有巧妙的鸚鵡胸針、鵝造型胸針，靈動設計模樣可愛。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra玫瑰金鑲灰色珍珠母貝、鑽石手鍊（左）392,000元，Magic Alhambra耳環443,000元。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶鑲嵌粉紅色及黃色藍寶石、錳鋁榴石、鑽石Escargots胸針8,850,000元。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Oies胸針，鑲嵌錳鋁榴石、黑色尖晶石、紅碧璽與鑽石，10,900,000元。

卡地亞（Cartier）Sogo復興館專賣店也將於30日開幕，時尚網紅許路兒已搶先逛，讚全新裝潢以現代摩登的香檳概念設計，空間更寬敞明亮且舒適，並透露9月30日起至10月6日凡購買戒指，都能在專屬紅戒盒享有燙印姓名字首或紀念日期的服務。

▲▼ 梵克雅寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞遠東Sogo復興館專賣店將於30日開幕，時尚網紅許路兒搶先逛。（圖／翻攝lurehsu IG）

►565萬的De Beers蝴蝶鑽石項鍊玩轉換　當胸針、髮飾都行

►亮・珠寶／貓咪戒指可愛到讓人融化　還戴寶石項鍊寵上天

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Cartier, 卡地亞

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