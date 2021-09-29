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「憑實力單身」星座Top 3 ！第一名月老也難助，曖昧對象變兄弟

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▲▼星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲憑實力單身星座 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

編輯 ／Ann

不少人除了萬年單身，更是憑實力單身，就算已經有好的緣分送上門了，還是被自己的耿直搞得原地踏步，連月老看到都覺得頭大難以幫助，以下就公開「憑實力單身」星座Top 3 ，上榜的要加油了！

Top 3 摩羯座

摩羯座單身其實都是自己的問題，畢竟感情是需要一些浪漫和衝動催化，但摩羯的字典裡根本沒有這個詞，一直處於被動狀態，讓對方即便有意思也不想再主動下去了，再加上摩羯太過於死板正經，簡直是把送上門的緣分硬生生切斷。

Top 2 處女座

處女座屬於眼光很高的星座，找對象當然也不例外，有時候東找找西看看，反而把自己熬成了萬年單身，周圍的朋友一一脫單也不見處女座的身影，當然他們還認為不急，根本憑實力單身，總歸還是一句，不該堅持的事情太堅持，反而讓感情沒有最初的純粹。

Top 1 天秤座

天秤座上榜很多人都相當意外，其實他們的異性緣不差，只是再怎麼有月老相助，也還是被自己磨成單身體質，因為天秤每到關鍵時刻就掉鏈子，讓曖昧關係變得很模糊，哪怕只差最後一步就終成眷屬，也硬是倒退回起點，直接曖昧情變成兄弟情，不清不楚的感情態度讓人很反彈。

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關鍵字：

摩羯座, 處女座, 天秤座, 星座, 運勢, 單身, 戀愛

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