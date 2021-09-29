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噴完詢問度爆表！3款粉紅色香氛1199元起　滿足妳的少女心

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文／C編

身上散發好聞的氣味非常重要，散發淡淡的香氣更是女孩們心中夢寐以求，「Her森森」嚴選3支討討喜的香氛，都是精品設計師研發出來的香味，噴在身上絕對詢問度爆表，而且瓶身絕美，擺在化妝台上，滿滿都是浪漫少女心。

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▲anna sui,MOSCHINO,BURBERRY,香水,香氛,Her森森。（圖／Her森森）

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【ANNA SUI 安娜蘇 童話粉紅獨角獸淡香水】50ML，原價2500元、特價1199元

前調以佛手柑、金桔及明亮的蘋果花交織出愉悅、朝氣蓬勃的氣息，充滿奇異幻想的中調，以小蒼蘭花瓣、嬌嫩玫瑰和水蓮，被蠟菊的不朽美態簇擁，最後以金木、澄澈琥珀及麝香的怡人基調作結尾，展現出滿載奇幻的感覺。

【MOSCHINO TOY 2 泡泡熊女性淡香水】100ML，原價2350元、特價1299元

前味以義大利檸檬精油、義大利柑橘精油、泡泡糖、肉桂跟黑醋栗展現出清甜明亮，中味以乾薑粉末、保加利亞玫瑰精油、粉色桃花、水蜜桃帶出濃郁的花香，最後雪松精油、龍涎香、絲絨麝香雞尾酒，帶出溫潤的悠長餘韻。

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【BURBERRY My Burberry BLUSH 女性淡香精】50ML，原價3500元、特價1299元

鮮明石榴、檸檬帶出清新明亮的前味，接著天竺葵、脆甜蘋果、玫瑰花瓣帶出香甜的中味，基調以茉莉、藤香宛若曙光初露的倫敦花園，盡顯盛放花卉的奔放活力，噴在身上會散發自信活潑、活力洋溢的態度。

關鍵字：

anna sui, MOSCHINO, BURBERRY, 香水, 香氛, Her森森

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