專家：想要復合「6個地雷」別踩！死纏爛打只是自我感動而已

▲想成功挽回必須找出分手癥結所在。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

不少人失戀總是放不下，仍抱著期待苦求復合，兩性專家分享，分手後另一半徹底死心並不可怕，可怕的是錯誤挽回方式，復合不成，反而會把對方越推越遠，想要挽回以下6個地雷別踩！

#過分討好

很多被分手的人，都覺得只要我對他好，他就會回頭，但應該靜下心想，你的討好在對方心中有價值嗎？能滿足對方的需求嗎？如果都不能解決，過分討好完全是白做工。

#死纏爛打

雖然認清分手了，但依然還是訊息、電話不斷，偶爾情緒一來，還會傳給對方小作文，或是堵在他家門口，給人很強的束縛感，如果他就是這樣和你分手，你頻繁出現只會增加負面情緒，大部分的死纏爛打都是自我感動。

#道德綁架

分手若是不顧對方感受，仍瘋狂發洩負面情緒，容易激起對方啟動保護機制，原本提分手還對你有點愧咎，但是你把兩人的不堪搞得人盡皆知，你得到心理安慰，但是對挽回沒有任何效果。

#求助外援

感情是兩個人的事情，分手求和去找外援是最糟的做法，容易讓事情變得更複雜，反而更會回不去。

#光說不做

分手後會有一段觀察期，若是你一再讓對方失望，破壞彼此的信任基礎，對方就會徹底離開你。

#沉浸在受害者氛圍

分手後不只是被分手的難過，雙方都不好過，而提分手的人更背負著兩人的心理壓力，若想要挽回應該要追根溯源，了解彼此的感情需求，想辦法製造舒適感，給對方時間和空間，降低自己需求感，調整心態、做出改變來解決問題。

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