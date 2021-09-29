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試・開箱／全球首支美唇油再添新色　像星光一樣閃耀讓人好心動

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記者李薇／綜合報導

唇彩雖然受到疫情的影響，稍稍有點退燒，但身為彩妝控遇到美色或是厲害的值地，仍然要收！《ET FASHION》就盤點厲害的唇彩系列，不但顏色飽和、質地有些也如美唇油一般，相當潤澤保濕，使用起來讓人讚不絕口。

▲克蘭詩,NARS,嬌蘭,唇膏,美唇油。（圖／品牌提供）

1.克蘭詩 星光植萃美唇油

打造出全世界第一支彈潤植萃美唇油，首度將唇部保養納入天然美色的概念，引起各界廣大好評，現在再度推出8色的全新星光植萃美唇油，一舉結合三種植萃滋養護唇配方，讓唇部持久Q彈水潤，並且加入3D立體美色星光，打造豐潤美唇效果更甚。

▲克蘭詩,NARS,嬌蘭,唇膏,美唇油。（圖／品牌提供）

2.NARS 雲霧唇誘

NARS 雲霧唇誘在各大美妝版都坐擁極高討論度，甚至燃起眾多唇膏控包色的衝動，堪稱是人生裡只擁有一支還不夠的經典霧面唇彩，今年秋冬，再度推出適合亞洲人的三大絕美色調，仙氣溫柔－玫瑰奶霜、甜美引誘－微醺莓果、高級時尚－焦糖可可，全系列12色不怕找不到合適唇色。

▲克蘭詩,NARS,嬌蘭,唇膏,美唇油。（圖／品牌提供）

3.嬌蘭 紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏

嬌蘭這次推出全新的紅寶之吻高訂紅絲絨唇膏，全新的絲絨包裝，有千鳥紋、經典紅格紋、率性V織紋、氣質粗花呢、經典的紅與黑絲絨，加上15款唇色可以挑選，其中#888更是郭雪芙御用色選，絕對要入手。現在，只要任選4組紅寶之吻唇膏，即可獲贈奢華感破表的紅絲絨禮盒，嬌蘭官網下訂紅寶之吻唇膏更享獨家刻字服務。

關鍵字：

克蘭詩, NARS, 嬌蘭, 唇膏, 美唇油

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