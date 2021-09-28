裘德洛女兒胸口險爆扣走光　炫腹裝搭小廢包當型女　

▲裘德洛女兒Iris Law以寶格麗品牌大使身分出席2022春夏配件系列發表晚宴。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

星二代在演藝圈與時尚圈崛起，從剛落幕的米蘭時裝周與接力登場的巴黎時裝周可見一斑，英國男星裘德洛（Jude Law）與前妻莎蒂佛斯特（Sadie Frost）的20歲女兒Iris Law，就在米蘭時裝周領風騷，以寶格麗（BVLGARI）品牌大使身分出席2022春夏配件系列發表晚宴，又受邀欣賞FENDI與Versace雙品牌聯名大秀，她皆以「炫腹」裝當戰袍，展現青春本色。

▲Iris Law背寶格麗Serpenti Forever黑色小牛皮珠寶盒晚宴包，78,500元。

承襲父母的高顏值，Iris Law姣好面孔加上父親光環加持，成功闖進時尚圈，儘管身高只有161公分，比不上伸展台上的名模，但她仍接下不少平面廣告，近期剪去長髮剃成大平頭，讓她特色更鮮明，輕易就被媒體認出。

▲Iris Law穿炫腹裝出席FENDI與Versace雙品牌聯名大秀。（圖／翻攝lirisaw IG）



Iris Law被寶格麗點為品牌大使，日前出席於米蘭發表的2022春夏配件系列發表晚宴時，她以纏繞露肚裝與透視長褲的性格裝扮，搭配寶格麗主打的Serpenti Forever黑色小牛皮珠寶盒晚宴包，示範下一季依然是小廢包當道；而時尚圈熱話題的FENDI與Versace雙品牌聯名大秀，她也沒缺席，穿布滿FF Logo的短版上衣配鉛筆裙，不僅緊實腹部吸睛，胸前挖空的短版上衣也差點「爆扣」，遊走走光危險邊緣。

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