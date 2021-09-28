別傻傻不吃！營養師曝「3款陽春便當配菜」，營養價值卻破表

▲一些不起眼的配菜，營養價值卻超乎想像。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人外食機會多，外賣便當除了自選的主菜，配菜就像是驚喜盒，打開才知道內容是什麼，常見的像是三色豆、咖哩，還有下飯的辣筍和菜脯，你知道它們的熱量和鈉含量是多少嗎？營養師高敏敏分享，以下3款看似不討喜的配菜，營養價值卻超高！

▲營養師高敏敏教你聰明吃便當配菜。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

先前網友們票選過不受歡迎的配菜，像是海茸，捲捲的模樣很像電話線，但卻富含維他命A幫助提升免疫力、礦物質鈣、鎂能強健骨骼，維生素B能代謝健康，更有豐富膳食纖維幫助順暢。

還有大家覺得最沒誠意的三色豆，其中紅蘿蔔的維生素A、β胡蘿蔔素 可以守護黏膜健康，澱粉類的青豆仁也有豐富膳食纖維 可以跟精緻澱粉替換著吃，含葉黃素、玉米黃素的玉米 也是3C族及辦公族必備的營養之一。

至於便當配菜常出現的螢光咖哩，會有像螢光的顏色 是因為咖喱本身有薑黃素，也可以當作天然色素，也因如此常常沾上衣服洗不乾淨。

其他配菜像是紅蘿蔔炒蛋、洋蔥炒蛋、毛豆炒豆干、滷海帶、紅燒茄子，不管是熱量還是鈉含量，皆在標準值之內，不過像是一般人喜愛的下飯配菜，像是辣筍、菜脯等鈉含量比較高，長期吃過多易導致水腫、腎臟負擔、高血壓等，食用前必須多留意。

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