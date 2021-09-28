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美女網紅透視裝胸形全都露　靠兩顆金扣遮點

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▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara Ferragni穿Schiaparelli帥氣夾克與丹寧褲現身巴黎芳登廣場。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）今年7月出席坎城影展，身穿高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服讓胸形全都露，僅搭配品牌設計師Daniel Roseberry創作的肺造型銅製項鍊遮胸而轟動一時，義大利美女「網紅始祖」Chiara Ferragni也加入大膽秀行列，今分享在巴黎芳登廣場穿上Schiaparelli透視裝新照，大方展現完美胸形，僅以兩顆金扣遮點，讓粉絲看呆了。

▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲脫下外套後，Chiara Ferragni大方秀只有兩顆金扣遮點的黑色透視裝。

34歲的Chiara Ferragni是時尚網紅起家，進而成立個人品牌當企業家，在IG有超過2498萬名粉絲追蹤，高人氣讓她接到不少代言廣告。已是兩個孩子的媽敢穿也敢秀，此次穿上Schiaparelli新裝本以為是帥氣褲裝而已，未料她脫下外套，展現只以2顆金扣遮點的黑色貼身透視上衣，性感指數爆棚。

▲▼ Chiara 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲睽違兩年造訪巴黎，Chiara Ferragni拎愛馬仕百萬鱷魚柏金包、戴3,107,000元HUBLOT Big Bang皇金滿鑽鍊帶計時碼錶。

Chiara Ferragni睽違兩年造訪巴黎，正是受各品牌之邀參與巴黎時裝周大秀，她難掩興奮之情，拎著愛馬仕（Hermes）百萬元的鱷魚皮柏金包出遊，同時戴著3,107,000元HUBLOT Big Bang皇金滿鑽鍊帶計時碼錶，為剛代言的名錶搏曝光。

►美女網紅省布料狂露左右半球　辣度破表搶300萬鑽錶風頭

►裘德洛女兒胸口險爆扣走光　炫腹裝搭小廢包當型女
 

關鍵字：

Chiara Ferragni

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