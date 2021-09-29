菠菜也進榜！網揭7款「增髮食物」，你吃對了嗎？

▲菠菜也是抗落髮食物之一。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

換季時掉髮總是特別明顯，可能因為生活壓力大、作息不正常，最近洗頭時頭髮總一把一把的掉，你是否也陷入落髮危機呢？以下7種增髮食物多吃，幫助你養回豐盈髮量。

#雞蛋

雞蛋含有豐富的蛋白質和生物素，可以幫助頭髮生長，蛋白質也是組成頭髮的重要物質，因此多吃也有預防掉髮的效果。

#莓果類

紅莓、藍莓、黑莓等水果富含豐富維他命C，不只能對抗氧化，還能幫助頭髮生長。維他命C能促進毛囊健康，還可防止有害物質和游離基的損害，更能幫助鐵質吸收，預防貧血，進而避免落髮機會。

#菠菜

菠菜內含豐富葉酸、鐵質、維他命A和C，能幫助頭髮生長，維他命A更可促使皮脂腺產生皮脂，養出健康頭皮，使秀髮不易脫落斷裂。

#堅果類

各式堅果像是花生、核桃、杏仁等，內含豐富維他命B、鋅，脂肪酸等物質，不只能幫助脫髮，更能促進毛髮生長。

#生蠔

海鮮除了魚類外，蠔類也對生髮有益，因其含有豐富的鋅，不僅能幫助頭髮生長，還有修護鞏固髮絲的功能。

#豆類

豆類中含有鋅和鐵質，如果不吃蛋的話，豆類也是攝取蛋白質的主要來源，可以幫助秀髮生長，而黃豆中含有亞精胺，還可延長毛囊的生長期。

#肉類

肉類中含有豐富蛋白質，可以幫助修補頭髮，使毛囊髮絲更強壯。肉類中的紅肉也含有鐵質，能協助紅血球攜帶氧氣，使毛囊生長更健康。

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