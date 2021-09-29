BURBERRY「解構風衣」轉身露翹臀！　2022春夏迷上「洞洞裝」

記者王則絲／外電報導

BURBERRY 2022春夏女裝系列選在米蘭之後、巴黎時裝周開始之前，採線上形式發表，本季BURBERRY以「ANIMAL INSTINCT」（動物本能）為主題，不只扣緊品牌經典動物元素，也強調直覺帶來的浪漫，與6月時發表的春夏男裝系列有不少延伸之處，同時還出現了「解構風衣」、「洞洞裝」⋯⋯等吸人眼球的設計，以下一起來看看BURBERRY本季女裝的亮點有哪些。

解構標誌性風衣

創意總監Riccardo Tisci 於本季替BURBERRY經典不敗的卡其風衣展開解構、重組，運用Gabardine棉麻混紡布料，並施以前衛的剪裁輪廓，包括於背後使用短裁的設計，讓模特內搭的性感「泳裝」顯露，衝突的造型令人眼睛一亮；另外，在各式大衣上還能看到浮誇大翻領、無袖剪裁、肩線切割、粗鍊帶裝飾⋯⋯等細節。

▲前衛剪裁風衣。



深陷「洞洞裝」魅力

BURBERRY於前幾季就曾有過「挖洞」的設計，2022春夏可說是深陷於「洞洞裝」的魅力，在貼身連身褲造型裡大肆得開洞，也有不少能凸顯女性身形的鏤空剪裁。

▲洞洞裝與鏤空裝。



「Universal Passport」迷彩印花

呼應2022春夏男裝「Universal Passport」的主題，女裝部分也出現了許多萬花筒般的對稱迷彩印花，妝點在洋裝、襯衫、大衣，或是運用於疊加層次感上。

▲特殊的對稱迷彩印花。



焦點手袋

BURBERRY本季以抽象印花圖案為靈感，推出全新包款「Rhombi」，橢圓形的硬挺包身，搭配包釦細節，素雅、簡潔，另有運用柔軟Nappa皮革打造的TB Monogram鏤空款式。

▲全新包款「Rhombi」。



而標誌性包款「The Olympia」在本季則是從原先的硬挺包型，轉變成柔軟的樣貌，顯得溫柔、靈動，小小的改變就與先前作出明顯區隔。

▲新款「The Olympia」。



「蝙蝠俠」帽子

這幾季以來，BURBERRY在頭飾上的設計總是很醒目，2022春夏則是帶來了「蝙蝠俠」帽子，帽款上凸出如貓耳的圓弧狀，裝飾於棉質棒球帽上，也映襯到了動物的主題。

▲醒目的棒球帽。



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