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凱特王妃紅毯戰袍「金色斗篷裝」打趴全場！　曬傲人曲線霸氣破表

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▲英國皇室查爾斯王子和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃 。（圖／路透）

▲英國皇室查爾斯王子（右起）和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃 。（圖／路透）

記者鮑璿安 ／台北報導

由丹尼爾克雷格主演的《007：生死交戰》於倫敦28日舉辦電影首映，英國皇室查爾斯王子和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃都齊聚一堂，其中凱特王妃以一身耀眼的金色斗篷式禮服步上紅毯，深V剪裁遊走胸前散發成熟韻味，順勢搶走全場目光，引發網友驚呼：「根本打趴女明星」。

▲英國皇室查爾斯王子和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃 。（圖／路透）

▲英國皇室查爾斯王子和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃 。（圖／路透）

▲凱特王妃選擇英國設計師品牌Jenny Packham金色斗篷禮服步上紅毯 。（圖／路透）

英國皇室四人為《007：生死交戰》電影首映亮相，畫面十分難得，凱特王妃選擇英國設計師品牌Jenny Packham作品，運用佈滿亮片的金色禮服，流暢剪裁包覆她的纖細身材。為彰顯紅毯氣勢感，特別打造了斗篷式的披肩設計，並以深V與腰間抓皺細節注入層次效果，視線向下看，裙襬處則若隱若現透出美腿，搭配上凱特王妃自帶的氣質美，簡潔包頭髮型與垂墜耳飾修飾，整體造型養眼不過。

▲英國皇室查爾斯王子和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃 。（圖／路透）

▲英國皇室查爾斯王子和夫人卡蜜拉，威廉王子與凱特王妃 。（圖／路透）

▲主演陣容丹尼爾克雷TOM FORD 粉色西裝，蕾雅瑟杜與安娜狄阿瑪絲皆穿著LV出席 。（圖／路透）

另外主演陣容丹尼爾克雷格換上粉色天鵝絨西裝搭配黑褲碰撞出視覺火花。女星蕾雅瑟杜同樣以Louis Vuitton（LV） 披肩式的中空銀色禮服打造性感韻味，古巴裔龐德女郎安娜狄阿瑪絲的吊帶深V洋裝也出自LV，展現簡潔效果，透過高開衩裙襬與深V秀出好身材，可惜都難擋凱特王妃的出眾，讓網友紛紛驚呼：「終於等到凱特王妃的紅毯造型」、「斗篷禮服太美了」。

關鍵字：

英國, 皇室, 查爾斯王子, 卡蜜拉, 威廉王子, 凱特王妃

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