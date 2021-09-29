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巴黎時裝周／YSL「手拿包夾褲頭」引領風潮　背後繆思女神大有來頭

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記者王則絲／外電報導

在經過了荒漠沙丘、冰川等壯闊自然場景後，SAINT LAURENT將2022春夏女裝系列搬回了巴黎鐵塔前，重回時裝周舉行實體大秀，本季以「解放自由的謳歌」為題展開，秀場上褲裝遠比裙裝多，招牌的性感卻是再創高峰，數套造型裡模特兒們以「手拿包夾褲頭」方式演繹，其實是創意總監Anthony Vaccarello向本季繆思女神帕洛瑪畢卡索（Paloma Picasso）致敬的表現，向她自由的靈魂致敬。

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲中性風的外套、夾克。

SAINT LAURENT 2022春夏女裝系列大致上可列為幾個重點，本季裡男性化的中性剪裁處處可見，像是寬闊肩膀的西裝外套、夾克，並採用七分袖長，為的是搭配顏色鮮明的皮革手套。

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

凸顯女性身形曲線的連身褲裝於本季大量出現，其中運用了許多皺褶、扭結的手法，讓每一套都獨樹一格，到了下半身則全是緊身貼膚呈現，將完整顯現穿著者的身體線條，從品牌檔案庫中挖掘出的印花圖騰，也被運用於連身褲裝，集結復古與優美。

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲本季作品有眾多連身褲裝造型。

整場秀看下來，相信許多人都有發現，模特兒們將手拿包以夾在褲頭的方式演繹，空著的雙手則是恣意甩動或插口袋，這看似怪異的搭配方式其實是刻意安排，靈感正是來自帕洛瑪畢卡索過去曾被狗仔拍到時的舉動。

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲YSL 2020春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲「手拿包夾褲頭」成最潮拎包方式。

帕洛瑪畢卡索為知名藝術家畢卡索之女，其藝術天份自然是無用置疑，曾是時裝設計師，後來更轉戰珠寶業，與聖羅蘭先生是一生摯友，聖羅蘭先生曾以帕洛瑪畢卡索為靈感打造Scandal系列。因此Anthony Vaccarello便決定於本季再度向帕洛瑪畢卡索致敬，用以歌頌她獨立的精神與自由的靈魂。

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關鍵字：

YSL, saint laurent, 巴黎時裝周, 時裝周, 2022春夏, 女裝

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