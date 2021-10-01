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10月號日雜附錄好澎湃！米奇筆記本包、愛心束口袋＆貓咪吊飾都可愛

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文／妞新聞

10月來臨，也代表著氣候漸漸入秋，雖然還沒感受到舒適的涼意，但還是令人期待不已。本月妞編輯精選了十本10月號日雜給大家，內容包括：秋季購物清單推薦、秋季各品牌球鞋盤點、秋季穿搭實例等，想要提早知道秋季時尚，就趕緊從下方挑一本入手吧！

10月號日雜推薦1：《BAILA》

《BAILA》本期教妞妞們如何用秋季定番的黑色與咖啡色穿出秋季時尚，像是帥氣風襯衫、華麗風罩衫到成熟風棉質上衣等。附錄贈送「MUVEIL蘋果圖案收納包」，是由日本設計師中山路子所打造的品牌，可愛中帶有女人味。

10月號日雜推薦2：《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》

《＆ROSY美麗成熟時尚特刊》本期最推薦徹底小臉攻略單元，利用秋季新色的小臉彩妝術，以及小臉保養按摩方法一次分享。附錄送出「ARTISAN＆ARTIST口紅圖案化妝收納包」，前後各有一個拉鍊夾層，裡面也有各種口袋、隔層和收納刷具的空間。

10月號日雜推薦3：《SWEET》

打扮得太用力容易顯得花俏，但偷懶又缺乏亮點，如何打扮地恰到好處才是時尚的關鍵，《SWEET》10月號將分享時尚兼有型的造型技巧，還抓不到方向的妞妞們可以參考。附錄送出「GELATO PIQUE愛心圖案束口袋」＆萬聖節風「貓咪吊飾」，妞妞們是不是也覺得很可愛？

10月號日雜推薦4：《mini》

 《mini》本期推出全新的球鞋特集，分別介紹褲裝與裙裝的球鞋搭配技巧，還有今年秋季各大品牌推出的球鞋盤點，身為鞋控怎能不買入這本跟趨勢！附錄送出「JOE COOL×SNOOPY＆查理布朗側背包」，除了有50周年限定標籤之外，還有3個口袋方便收納，而且還放得下14吋筆電，CP值超高！

10月號日雜推薦5：《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》

《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》10月號主打中性風的秋季時尚特集，教妞妞們如何把男裝穿得可愛又迷人，打扮出率性印象。（快把男友的衣服拿來試？）附錄送出「QUEEN miffy米飛兔環保購物袋」輕透設計看起來清爽可愛，內附拉鍊小錢包，兼顧質感與實用性的設計必收！

10月號日雜推薦6：《美人百花》

10月號日雜附錄開箱：米奇筆記本造型收納包、米飛兔環保購物袋，秋季也要甜美又可愛

荷葉邊上衣、浪漫長裙、動物紋圖案服飾......，雖然好看但卻難以駕馭，《美人百花》本月推出今秋造型最新解析，針對不同身高量身打造的穿搭實例。附錄送出「Alphonse Mucha慕夏作品圖案收納包3入組」，充滿藝術感的設計，使用起來特別突顯優雅。

10月號日雜推薦7：《Lee》

《Lee》本期為妞妞們嚴選2021秋季10大平價美衣，還有保養效果的最新底妝介紹。附錄送出「Traditional Weatherwear環保購物袋」可手提、肩背、折疊收納，簡單又大方。

10月號日雜推薦8：《marisol》

 夏末初秋，妞妞們也準備整理衣櫃了嗎？《marisol》本期已經幫大家列好「秋季的購物清單」，主打復古風的搭配技巧，喜歡這穿搭風格的人不要錯過！附錄送出義大利品牌「ROBERTA DI CAMERINO環保購物袋」，可以摺疊成超小尺寸隨身攜帶，放入隨行包也不佔空間。

10月號日雜推薦9：《IN RED》

《IN RED》10月號除了教妞妞們如何挑選適合自己的球鞋之外，甜美風上衣、前開釦洋裝、寬褲到皮革小物等穿搭配件，想要風格百變都看這一本就夠！附錄送出「JOURNAL STANDARD多口袋托特包」，可以放進A4尺寸的文件，包包內有3個隔層，中間附有拉鍊，貼心設計讓人入坑

10月號日雜推薦10：《spring》

《spring》本期邀請請到30位業界時尚達人，來為妞妞們介紹今秋流行及熱賣單品，另外還教大家如何運用秋季新色彩妝，畫出亮眼的口罩眼妝，豐富指數令人期待！附錄送SHIPS any「米奇筆記本造型收納包」隔層＋透明夾鏈袋，可用來蒐集收據、票券、名片等紀念性小物。

以上十本10月號日雜推薦給妞妞們，本期關於秋季新時尚趨勢的內容相當澎湃，不收會後悔啊（笑）！！

Source：博客來 

【延伸閱讀】

8月號日雜附錄開箱：豪華SABON試用組、米奇收納箱，實用兼具可愛通通打包回家！

10本「9月號日雜」附錄開箱：史努比環保購物袋拎著可愛GO

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日雜, 附錄

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