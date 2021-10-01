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日超準心測「辦公桌少了什麼」　看出你目前工作缺少的東西、遇到的困難

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文／職場人

寫字、用電腦皆不可少的辦公桌，不僅是工作必備，也是辦公室的核心配件。其實，從辦公桌上擺放的東西、整潔度等，也能看出一個人的工作內容及工作方法、態度，日本有一心理測驗，即是檢測從辦公桌缺乏的東西，測出你在工作上缺少什麼？一起來測看看吧！

假設你的辦公桌缺少一樣東西，你覺得那會是什麼？

A.筆
B.膠水
C.桌曆
D.備忘錄

選好了嗎？往下看解答吧！

▲檢測從辦公桌缺乏的東西。（圖／pixabay，下同）

選A的人

「筆」是工作中必不可少的文具用品，沒有筆，我們將無法寫下基本的工作說明、待辦事項等。選A的人代表你「缺乏動力去工作」，職場人還在懶洋洋地做著同樣的工作嗎？如果你沒有動力，你的工作就不會完成，效率只會變得更糟。試著在桌上放一些能讓你增加效率的東西，比如時鐘、筆記本等，或是在承接一些挑戰任務、準時完成工作後，給予自己一些獎勵以提高動力吧！

選B的人

「膠水」可將東西黏在一起，若桌上沒有膠水的人，在工作中可能缺乏的是「對工作的可持續性」也就是耐心、耐性，對於艱難或有點挑戰性的工作，你可能很快就放棄了，但是若沒有堅持不懈就很難看到成效，沒有成效也會讓你對工作失去信心與成就感，久而久之就會厭倦工作。試著幫自己設定一個合理的工作進度追蹤表，給自己一些目標與小動力，敦促自己堅持下去！

 

選C的人

「桌曆」是對於設定和確認工作期限必不可少的東西，辦公桌缺少桌曆的人，通常在工作上也會缺乏「工作目標」，既然不知道未來願景或自己想成為什麼，那麼職場人肯定也會缺少工作抱負。試著回顧一下當初進入職場的目的，找找看自己欲達成的工作目標或新願景吧！

選D的人

「備忘錄」是可以記下你聽到的，或者需要牢記的內容，備忘錄代表著記憶，桌上少了備忘錄的人，通常在工作上常被記不起的「工作和時間淹沒」了！試著檢查工作量以確保自己沒有超負荷工作。另外，也可以嘗試放慢工作速度，注意時間分配，這樣職場人才能舒適地工作。

職場人測完覺得準嗎？看看辦公桌上少了什麼，你可能正因為缺乏某樣東西而效率低下或浪費時間，試著彌補這個不足吧！看更多職場心理測驗

Source：占TV NEWS

【延伸閱讀】

人生勝利組8句經典語錄：被動的生活、無聊的工作，才是效率的死敵

西班牙試行「週休三日」效率不跌反升？荷蘭還可申請「工作倦怠假」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 心測, 工作, 辦公桌, 運勢

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