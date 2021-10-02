小資女孩必學「襯衫7種搭配」　斜肩披掛、外搭背心可鹽又可甜

文／職場人

你的衣櫃裡哪一類的單品最多呢？相信不少職場人都有好幾件襯衫，不論是為了出席正式場合而準備的套裝，還是單純適合上班的休閒襯衫，其實襯衫並不只有呆板的單穿法，我們可以搭配其他服飾做多層次穿搭，也可以學學近期日妞很流行的「たすき掛け（斜肩披掛）」，編輯為大家整理7種容易駕馭的襯衫穿搭法，讓職場人即使一週都穿襯衫也可以多變化！

襯衫穿搭推薦1：披掛式

▲將襯衫直接作為披肩搭配（圖／wear）

第1種襯衫穿搭法為「披掛式」，就是將襯衫直接作為披肩搭配，最容易駕馭的組合為白色T恤＋不同色系的條紋襯衫，職場人自行決定袖子處是否打結，既可以省下多買一件披肩的錢，襯衫披肩通常也比普通披肩來的輕薄不厚重，特別適合夏秋之際。

襯衫穿搭推薦2：斜肩披掛

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日常有在關注日韓流行的人，應該有發現在日妞間很流行Hashtag「#たすき掛け」，編輯將它暫譯為斜肩披掛，它的穿搭法和披肩類似，唯一不同的就是改成以斜側方向披掛，職場人如果覺得長版洋裝過於正式或單調，可以試試長版洋裝＋襯衫斜肩披掛，可以增添點休閒感跟造型感。

襯衫穿搭推薦3：罩衫

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第3個方法則是直接作為「罩衫」，尤其適合入秋微涼之際，建議選擇素色當作內搭，比較不會過於花俏；如果想要改變風格，也可以嘗試細肩或短版小可愛作為內搭，風格上會比較俏皮、甜美，但又不會過於露骨。

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另外，職場人也可以學習圖中這種紮衣法，上層鈕釦全開、下層部分紮入褲頭，大V造型不只可以修飾臉型，也會讓人覺得你很時尚！

襯衫穿搭推薦4：多層次搭配

▲薄薄的襯衫在秋冬可做層次的搭配（圖／wear）

除了作為單一罩衫之外，我們也可以多層次穿搭，例如：小可愛＋襯衫，最後可再搭配一件流行的西裝短外，或者在秋冬溫度比較低的時候，薄薄的襯衫也可以作為加分的穿搭配件，比如素色T恤＋襯衫，最外層可搭配毛茸茸的熊寶寶外套，或是帶有個性的皮衣等，只要記得這兩件外套的材質盡量選擇有明顯對比的即可。

襯衫穿搭推薦5：一件式

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如果不喜歡太過複雜的搭配，其實一件式穿搭我們也可以有點變化，像是將長版襯衫作為洋裝穿，可鹽可甜最是迷人，或者我們可以嘗試襯衫的下擺釦子不完全釦起，而是微露小肚，倒V型也會剛好修飾肉肉的地方，若隱若現也很吸睛。

襯衫穿搭推薦6：釦子扣法

▲試著交叉斜扣的方式，讓襯衫穿搭變得活潑。（圖／pixabay）

第6種方法一樣是在釦子上花點小心思，以往都是從頭扣至尾，職場人可以試著交叉斜扣的方式，讓襯衫穿搭變得活潑一些，或是選擇下擺綁個蝴蝶結，都會有換然一新的感覺。（感覺像是又買了新衣服）

襯衫穿搭推薦7：外搭背心、毛衣

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襯衫雖然比較薄，但是一年四季都不退流行，邁入秋冬之後，我們選擇背心、毛衣搭配，例如：長版襯衫＋短版背心、花色襯衫＋素面毛衣，光是這兩種穿法就可以混搭出很多不同風格，職場人趕快把衣櫃裡的襯衫拿出試試看吧！

以上7種常見且容易駕馭的襯衫穿搭推薦給大家，職場人是不是也開始覺得襯衫真的是CP值很高的單品呢？既可以出席正式場合，工作穿也不突兀，假日還可以藉由上述方法穿出各種風格變化，一件多穿超划算！（笑）

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