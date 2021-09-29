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麥當勞推出「肉桂吉拿棒」！　沾「巧克力聖代」一起吃最幸福

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麥當勞近期開賣的「香蕉巧克力雙餡派」話題超火，許多民眾都已搶著嚐鮮了，而近日韓國麥當勞則是推出了超強甜點「肉桂吉拿棒」，一上市就引發搶買人潮，除了搭配醬料吃，官方更推薦絕妙組合「吉拿棒＋巧克力聖代」，隱藏吃法讓人看得直流口水，台灣民眾都紛紛敲碗，真的好想吃！

▲韓國麥當勞吉拿棒。（圖／翻攝自IG）

▲韓國麥當勞推出「肉桂吉拿棒」！（圖／翻攝自IG@mcdonalds_kr，以下同）

其實早在2015年時，韓國麥當勞就曾經推出過吉拿棒，當時便引起一陣熱潮，時隔6年「麥當勞吉拿棒」又再度回歸，讓民眾又驚又喜，盛大上市連廣告都超可愛。

近年台灣吹起一陣「肉桂」風潮，除了肉桂捲之外，「吉拿棒」也是有著滿滿肉桂香的甜點選擇之一，是吃貨們的心頭好。這回韓國麥當勞推出的「吉拿棒」，可與巧克力、草莓果醬等醬料做搭配，酥酥的外皮撒上滿滿肉桂糖粉，炸得金金黃黃的色澤，讓人看了口水都要流下來，而且當地售價才1,500韓元（約台幣35元），相當親民。

▲韓國麥當勞吉拿棒。（圖／翻攝自IG）

官方還在IG上推薦隱藏吃法，那就是「吉拿棒＋巧克力聖代」！熱熱的吉拿棒沾上濃郁奶香的冰淇淋，再適量沾點巧克力醬，「冰火」口感絕妙，民眾也紛紛這樣吃，直讚：「超好吃！」

▲韓國麥當勞吉拿棒。（圖／翻攝自IG）

▲韓國麥當勞吉拿棒。（圖／翻攝自IG）

可惜的是目前台灣是吃不到的，但這次韓國麥當勞吉拿棒也並非常態開賣，只預計賣到今年底，只能期待未來某天也許能品嚐了。

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關鍵字：

麥當勞, 韓國麥當勞, 吉拿棒, 肉桂吉拿棒, 巧克力聖代

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