10／1世界咖啡日優惠整理包　星巴克、85度C等6大連鎖至多「買一送一」

▲星巴克等6大連鎖推世界咖啡日優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接10／1來臨的世界咖啡日，各連鎖咖啡業者也祭出相關優惠，星巴克推第二杯半價，85度C則再推「第二杯20元」，丹堤、伯朗也超給力的舉行飲品買一送一回饋，路易莎、cama cafe另有特定飲品現折優惠。

10月份一開始一定要為自己好好打打氣！適逢碰到世界咖啡日，不如就來杯咖啡順便賺優惠開啟整月好心情，星巴克當天舉辦「國際咖啡日第二杯半價任您點」活動，10／1活動日購買大杯飲料，即可獲贈全品項大杯「飲料半價優惠券」小白單，兌換期限到2021／10／3，不用一次拿兩杯，通通回饋給自己很不賴！

85度C針對世界咖啡日，當天祭出中大杯咖啡第二杯半價，而隔天10／2星期六再加碼，從上午10點開始，店內大杯招牌咖啡和特濃招牌咖啡，第二杯特價20元，讓消費者連續喝2天都有得賺。

伯朗咖啡則是連鎖中最豪氣的，世界咖啡日活動從10／1至10／8連續8天，只要加入LINE好友、追蹤Facebook、IG截圖或下載限時動態中優惠券，活動期間至門市購買飲品2杯，其中一杯由伯朗招待，飲品不限品項，不限中大杯，手沖咖啡、STEAMPUNK、瓶裝飲品不適用；丹堤咖啡也在10／1推買一送一優惠，民眾至店購買全系列大杯以上飲品即可享回饋。

此外路易莎咖啡從10／1起至10月底，則有黑卡專屬優惠，包括「超完美厭氧日曬 古吉 可如蜜」、「薩爾瓦多 國寶豆種 Pacamara」兩支尋豆師手沖咖啡，出示黑卡原價150元，特價105元，約打7折；cama café店內的「衣索比亞 谷吉」與「哥倫比亞 發現莊園」兩支手沖咖啡，10／5前也有單杯現折25元回饋。