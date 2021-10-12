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2021週年慶最大亮點！SK-II經典熱賣保養三大必買攻略　實現晶瑩剔透趁現在！

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▲▼百貨週年慶SKII。（圖／SK-II提供）

▲百貨週年慶SK-II獨家攻略！三大購物指南養出透亮美肌。（圖／SK-II提供，下同）

時尚中心／綜合報導

一年一度的週年慶開跑啦，搭配五倍券的發放，教你如何聰明購物！隨著季節的更替，肌膚變得躁動不安，乾燥脫屑、暗沉、粗糙、毛孔阻塞等問題接踵而來，傲嬌肌膚開始鬧脾氣，以下幫大家整理了2021 SK-II週年慶購物指南三大亮點，快來看看有沒有你的心頭好，手刀列入購物清單。

保養新手與鐵粉必收　加大版保濕神仙水和精華體驗組

有超過90%PITERATM的青春露，能快速調理肌膚油水平衡、緊緻毛孔，穩定膚況，讓肌膚飽滿透亮，充滿健康光澤。季節轉換加上長時間戴口罩就用它，肌膚能快速回穩，恢復晶透水潤。而SK-II鐵粉期待的330ml「青春露加大版」也在今年週年慶回歸，當然要馬上Get！買一瓶就達標滿額贈，還可擁有SK-II尊寵滿額入門組。

▲▼SKII青春露。（圖／SK-II提供）

▲▼購買上圖SK-II青春露加大版330ml，建議零售價NT7,980元。即贈下圖SK-II尊寵滿額入門組：青春露30ml+SK-II亮采化粧水30ml+SK-II全效活膚潔面乳20g+SK-II青春敷面膜1片。

▲▼SKII周年慶組合。（圖／SK-II提供）

還在觀望青春露的，則可選擇購入SK-II  PITERATM精華體驗組，三大經典產品搭配使用，體驗肌膚變得穩定、透亮、煥發動人光澤的奇蹟。

▲▼SKII入門。（圖／SK-II提供）

▲SK-II  PITERATM精華體驗組，建議零售價NT 2,900元。內含：SK-II青春露75ml，SK-II亮采化粧水30ml，SK-II青春敷面膜2片。

眾多內行人私心推「青春發燒組」！SK-II兩大熱賣明星商品一次帶回，輕鬆提升肌膚質感，找回失去已久的透亮肌，使肌膚回歸最佳狀態，讓人一試就入坑，從此就爬不出來啦！

▲▼SKII推薦組合。（圖／SK-II提供）

▲青春發燒組，建議零售價NT6,250元。內含：SK-II青春露230ml，SK-II全效活膚潔面乳120g。

高效為肌膚充滿電　隨時煥發透亮光采

生活忙碌、工作壓力大是現代人的寫照，快節奏的生活步調下，肌膚的防禦力、修護力、吸收力也慢慢下降並出現倦態；鏡中暗沉、乾燥、毛孔粗大、有了細紋的膚況總是讓自己無奈，想要重現肌膚年輕光采，在2021週年慶就選「肌活活膚特惠組」！全新升級SK-II肌活能量系列，蘊含經典成分PITERATM以及InfinitPOWER科技，可以幫助提升肌膚飽滿度，持續為肌膚補充能量，維持肌膚活力，多種膚質都能隨時維持澎彈、細滑與透亮。

▲▼SKII活膚霜。（圖／SK-II提供）

▲SK-II肌活活膚特惠組，建議零售價NT5,200元。內含：SK-II肌活能量活膚霜80g或SK-II肌活能量輕盈活膚霜80g，SK-II青春露30ml，SK-II亮采化粧水30ml，SK-II肌活能量活膚霜2.5g兩罐，SK-II青春敷面膜1片。

寵粉無極限！默默熱賣商品組合　給妳雙重彈潤美麗

SK-II愛用者快截圖做筆記，把握2021週年慶檔期才有的「雙重組」！秋冬緊接到來，肌膚問題也接踵而來，日常保養當然更要確實做好！

提早入手「青春面膜雙重組」養成人人稱羨的晶瑩肌膚。青春敷面膜擁有滿滿PITERATM精華，可活化肌膚，提供肌膚光澤與彈性，敷完直接自帶女神光！

▲▼SKII面膜。（圖／SK-II提供）

▲青春面膜雙重組，建議零售價NT5,500元。內含：SK-II青春敷面膜（6片／盒）*2，SK-II肌活能量活膚霜2.5g*2，SK-II青春敷面膜3片。

想要擁有晶透肌膚，絕對不能輕忽保養第一步「清潔」的重要！「潔面乳雙重組」在清潔同時賦予肌膚柔嫩水潤感，洗完滑嫩完全不！緊！繃！

▲▼SKII潔面乳。（圖／SK-II提供）

▲潔面乳雙重組，建議零售價NT4,420元。內含：SK-II全效活膚潔面乳120g*2，SK-II亮采化粧水30ml，SK-II肌活能量活膚霜2.5g，SK-II全效活膚潔面乳20g*2。

2021百貨週年慶快快記好清單做好準備，面對不穩定的季節，日常保養不能鬆懈，無論是SK-II鐵粉或新朋友，一定要把握週年慶檔期，不費力養出透亮美肌，只要把底子打好讓肌膚維持健康狀態，就再也不怕換季肌膚狀況連連！

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註：
1. 組合價格僅限活動檔期內有效，各店活動檔期依店內公告為準。
2. 實際商品設計及包裝均以實體通路販售商品為主。贈品以實物為準，數量有限送完為止。
3. 特惠組／禮盒數量有限售完為止，恕不納入滿額贈。零售商對商品的最終銷售、價格、促銷、分銷擁有完全的自主決定權。活動最終以百貨公告為主。

關鍵字：

SKII週年慶, 2021週年慶, SKII合作

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