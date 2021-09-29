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秋冬隨行杯粉翻天　象印櫻花、樂扣樂扣奶茶色都療癒

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▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品都有粉嫩色。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期時序邁入秋冬，正好是為隨行杯換季的時候了，日本品牌象印、南韓品牌樂扣樂扣都不約而同推出當季新品，以「異國」風情元素為主打，無論是日本的和風圖騰，或是簡單卻清新的北歐設計，都各有千秋，最後就看你想去神遊哪一國了啊！

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

▲象印和風系列保溫杯，各有意涵。

象印近期推出4款全新和風系列保溫杯，讓消費者因為疫情無法前往日本旅遊，也能一解「鄉愁」，且連明年2月還有春季限定版的櫻花杯都奉上，全部5款讓你選擇困難症又發作，以日本傳統色調中的夜琉璃（深藍色）、淺青、粉櫻和江戶灰為底、再配上花火、秋葉、太陽、櫻花和市松紋的日本風圖樣，整體搭配呈現日系的簡約奢華，無論男女使用都很適合。

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

其日本系列主體為象印One Touch不銹鋼保溫杯，最大特色就是彈蓋式設計，方便單手操作，搭配鎖定鍵設計，不怕誤觸按鈕，加上輕量和結露抑制設計，瓶身不結露，4公分廣口徑設計可輕鬆倒入飲品及冰塊，可分解中栓設計，上蓋零件可拆解，清潔也很方便，是該品牌主流商品，480ml售價2,000元。

南韓品牌樂扣樂扣，則針對連冬天都愛喝珍奶的台灣民眾，再推出旗下「兩用耐熱玻璃隨行杯」新色，一口氣推出4款，包括奶茶色、丁香紫、海軍藍、香橙橘，並從即起至10／2止進行網路預購活動，其杯身玻璃耐熱溫度為-20度C至100度C，冷熱飲皆可，杯蓋蓋上可阻止異物飛入。

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

▲象印、樂扣樂扣隨行杯新品。（圖／各品牌提供）

其隨行杯最大特色是有雙飲口貼心設計，直接對嘴喝或吸管飲囗都可以，且吸管、杯蓋均可拆卸，也很方便清洗，之前上市1個月創下破萬銷量，新色當然要手刀搶囉。

關鍵字：

保溫杯, 隨行杯, 象印, 樂扣樂扣, 居家

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