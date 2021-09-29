王麗雅變山系女孩推坑Rains新品　買包先要「滿足2件事」

▲Rains秋冬新品發佈會，《天橋》初孟軒、盧以恩接受訪問。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

丹麥生活品牌Rains於今（29日）舉辦秋冬新品發佈會，請到愛好戶外活動的名模王麗雅搶先演繹，品牌以防水機能單品走紅，連王麗雅也愛不釋手，她透露自己過去偏好空有外型的「小廢包」，現在卻對大托特包情有獨鐘，且要滿足兩件事，「能跟著我上山下海才會買回家」。

Rains秋冬新品圍繞極簡機能風格展開，王麗雅演繹橄欖綠色的立領拼接背心搭配運動機能後背包，十足的山系穿著，與她最近的愛好有關聯。王麗雅透露近期每個禮拜都會去爬山，因為不想回到健身房內，但仍想鍛煉心肺，於是每週都往山上跑，如此著迷的程度，連朋友都虧她「有問題」。

▲王麗雅與國際先生張哲偉一同亮相 。（圖／品牌提供）

王麗雅身上的拼接背心兼具保暖效果，上山下海的需求都滿足，而外觀的橄欖綠色也與大自然巧妙呼應，即便是從充滿水泥的都市到了戶外也不會變得突兀。王麗雅表示，「我自己一直喜愛簡單輪廓，看過一輪商品，就先選中了大托特包。」她補充因為過去曾有過旅行箱塞太滿，回到家發現箱子內的洗髮水炸開的經歷，因此品牌這季的防水托特購物袋與運動機能登山包，都是王麗雅的最佳選擇。

▲Rains專為潮濕寒冷的天氣型態打造一系列防水單品 。（圖／品牌提供）

Rains秋冬以「ANTICIPATE（預期）」為靈感，專為潮濕寒冷的天氣型態打造一系列涵蓋防水衣飾、包袋與配件的機能單品，熱銷品項包括捲蓋式後背包、MSN雙口袋肩背包、防水托特購物袋與運動機能登山包等實用小物，均採用品牌標誌性的PU塗層防水面料製成，注入北歐簡約時尚的設計外觀。

▲THE NORTH FACE迎來經典秋冬系列 。（圖／品牌提供）



與此同時THE NORTH FACE迎來經典秋冬系列，本季的MOUNTAIN LIGHT JACKET採用美國版型，寬鬆剪裁符合現今Oversize穿搭風潮；採用同時擁有高度防水與有效透氣功能的DryVent科技，最適合即將入秋的台灣氣候，顏色部分除了有個性的灰黑迷彩印花，還有粉嫩的日曬玫瑰色提供多樣搭配。