盤點林依晨關於人生、愛情的正能量金句：小孩會點亮我內心的某些角落

編輯 / Jhen 圖 / 翻攝IG@linyichen.ariellin

「晨神」林依晨與圈外老公林于超結婚6年，多年間努力維持美國與台灣之間的遠距離，兩人終於即將迎來第一個寶寶，林依晨Po文證實懷孕，並透露預產期會在今年10月。

林依晨出道多年，演出多部深植人心的電視電影，更因為高EQ的待人處事與滿滿正能量被封為「零負評女神」，她卻認為自己只是一般人而已，在這個人人都能成為女神的世代，林依晨的「神」不只是喊口號，而是歷經了人生的磨練、走過低潮後的體悟，以下就一起來看看過去她曾說過，面對關於人生、愛情與生活的溫暖金句。

面對人生她說：

「在人生這條路上，我也會害怕犯錯或失敗、會因為錯過而遺憾，或許，只是我任性了點，走我想走的路，即使我並非對自己的每個選擇都有把握⋯⋯」

「人生中的每個不確定，會讓我們最終確定獨一無二的自己，人生的路沒有對錯，它們帶領我來到這裡，成為現在真實的我。」

「人很渺小，別把每件事看得那麼不得了。」

「大家都是灰色的，只是應該努力地往白靠近，而不是往黑。」

「人生真的很奇妙，選擇讓人生轉彎，它就會真的轉彎。」

「這個世界上大多數人都是跟著別人走，感覺像是被夾在隊伍當中，我覺得少數有成就的人都是很早意識到這種狀況，及早跳出來，為自己的未來做準備。」

「有時我們不能以別人的標準來評斷一切。最重要的是自己心中的那把尺，那個計時器，只有你自己曉得。時候到了，就走，就幫某些事，放晴某些東西。不用再管外界的指指點點，千萬種看法。」





關於婚姻她說：

「婚姻的本質是生活。」

「要相處的時候就要好好相處，算是累積一些分開的時候，可以用的成本吧。」

遠距離的婚姻讓林依晨與老公有時分開的時間比相處更長。不過她也提到：當然是不要分開太久，因為面對面的相處畢竟是不一樣的。

「單身與婚姻最大的差別是不同自由的形式，現在有老公、公婆，以後可能會有小孩。有些人可能會覺得小孩會限制外在的自由，但我不知道為什麼，隱隱有預感，小朋友可能會點亮我內心的某些角落，然後會有另一種形式的自由。」

面對婚姻謠言她說：

「我不卑微，他不渣。」



「不婚或不生是選擇，想組成自己的家庭、孕育下一代也是選擇，重點是自己做的決定，而非屈從於他人的要求、社會的普遍趨勢。」

「每個人都不容易，也都有自己的人生課題要面對，但周圍人多一些善意、給他人多一點空間總是有幫助的。」

面對生活她說：

「也許到六十歲之後回頭來看，我的演藝生涯很常暫停但不是終止。休息是必須，等待是美德，我希望以更好的狀態回來。」

「對於你討厭的事情，不要急著抗拒。我生命中的許多禮物，都是我討厭的事給我的。」

「常春藤不屈不撓的本性跟我一樣，總是認真的過每一刻，不放棄勇敢地面對生命中各種不同的挑戰。」

「有時候想法的改變，是因為你之前經歷了某些事情，它教會了你些什麼。」

「即使沒有江直樹的高智商，也要有袁湘琴的加倍努力。」

「習慣，是讓人又愛又恨的事。有時候覺得習慣是一種理所當然，一種人的慣性，然而它同時讓我想到懶散跟不肯創新，可它又同時是穩定和安全感。」

面對感情她說：

「愛是有質量的陪伴，真心去理解體諒對方，尊重彼此的不同。」

「心情是你的心去生出來的，而不是別人加諸於你的。沒有人能使你傷心難過，除非你願意。」

「關於愛情，不是他是誰，而是在他面前我是誰。」

「每當我感覺到幸福的時候，就會有一種危機感，覺得一定要好好把握，覺得如果不好好維繫的話，你不知道下一步會怎麼樣。」

「漸漸長大才發現時間效率很重要，別耗費太多在不值得深交或等待的人身上，應該精準地抓住適合自己的。很多事情都必須靠自己堅持著，沒人能幫得上忙。」

「我希望別人怎麼對待我，我就怎麼對待別人」

「也許你會經歷很多不如意，但請和我一樣，堅信能讓你傷心難過的人只有自己！我不讓自己快樂，誰能讓我快樂？」



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