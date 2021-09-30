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內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色

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▲▼內心脆弱，敏感多疑3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama、@jtbcdrama

有些人平時看起來很開朗隨和，好像時時刻刻都很歡樂、沒煩惱，但其實他們內心卻很敏感脆弱，容易想東想西，別人一個眼神、一句話都會讓他們猜測老半天，私下總是多愁善感，像是以下3個星座就是這類人，不僅愛幻想的雙魚上榜，連社交達人天秤也是。

▲▼內心脆弱，敏感多疑3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

巨蟹座

總是給人溫暖親切印象的巨蟹座，其實內心很敏感且脆弱，容易多愁善感、想很多，有時候別人無心的話語都會讓他們受到傷害，暗地裡偷偷流淚，他們很渴望能得到別人的認同，因此當以為別人說了什麼，就容易開始胡思亂想，甚至自我否定或感情用事。

▲▼內心脆弱，敏感多疑3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

天秤座

天秤座雖然常表現出對什麼都不在意、不關心的樣子，但善於察言觀色的他們其實內心很敏感，很在意自己對外的形象，別人對自己的看法對他們來說非常重要，一點不好的評論都會讓他們感到很低落，不過也因為很會察言觀色，也使得大多數天秤的社交人緣都很好。

▲▼內心脆弱，敏感多疑3星座。（圖／翻攝ＩＧ）

雙魚座

感情豐富的雙魚座本身性格比較脆弱，缺乏自信心，加上天生較為敏感，容易受到別人影響，承受不了太大的打擊，很容易因為一點小事就陷入嚴重的挫折或低潮裡，別人的態度或隨口說的話也容易讓他們想很多，也因此他們不喜歡跟比自己強大的人在一起，以保護自己的自尊心，免受傷害。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 敏感, 多疑, 巨蟹, 天秤, 雙魚

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