內心脆弱又敏感多疑的3大星座！社交達人天秤太會察言觀色

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvn_drama、@jtbcdrama

有些人平時看起來很開朗隨和，好像時時刻刻都很歡樂、沒煩惱，但其實他們內心卻很敏感脆弱，容易想東想西，別人一個眼神、一句話都會讓他們猜測老半天，私下總是多愁善感，像是以下3個星座就是這類人，不僅愛幻想的雙魚上榜，連社交達人天秤也是。

巨蟹座



總是給人溫暖親切印象的巨蟹座，其實內心很敏感且脆弱，容易多愁善感、想很多，有時候別人無心的話語都會讓他們受到傷害，暗地裡偷偷流淚，他們很渴望能得到別人的認同，因此當以為別人說了什麼，就容易開始胡思亂想，甚至自我否定或感情用事。

天秤座



天秤座雖然常表現出對什麼都不在意、不關心的樣子，但善於察言觀色的他們其實內心很敏感，很在意自己對外的形象，別人對自己的看法對他們來說非常重要，一點不好的評論都會讓他們感到很低落，不過也因為很會察言觀色，也使得大多數天秤的社交人緣都很好。

雙魚座



感情豐富的雙魚座本身性格比較脆弱，缺乏自信心，加上天生較為敏感，容易受到別人影響，承受不了太大的打擊，很容易因為一點小事就陷入嚴重的挫折或低潮裡，別人的態度或隨口說的話也容易讓他們想很多，也因此他們不喜歡跟比自己強大的人在一起，以保護自己的自尊心，免受傷害。

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