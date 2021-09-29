居家搶振興　iloom消費最高折2萬　HOLA免消費直接送500

▲iloom推五倍券方案，最高可折2萬元。（圖／illom提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

五倍券發放在即，居家業者也逐步釋出優惠，近年在台受到消費者歡迎的南韓居家品牌iloom，難得祭出折價優惠，不限金額可享9.7折，消費滿額最多可現折2萬元，而HOLA也針對使用振興券消費者，兌換滿額可加碼獲得500元抵用券。

Iloom怡倫家居，近期委託全球市場研究機構進行《家具消費偏好調查》，結果顯示今年有超過70%消費者想淘汰舊家具，近50%消費者近五年內進行房屋整修且僅添購家具，且台灣裝修預算達到百萬元，顯示台灣家具產業的龐大商機，適逢政府推出五倍券，也難得推出優惠方案。

▲iloom台北內湖開幕首間街邊店，同時也是海外首家「iloom家具方案中心」，結合DESKER品牌提供完整居家選擇。

從10/8起持五倍券至iloom怡倫家居實體門市消費，憑紙本五倍券不限金額即享9.7折優惠，持實體與數位券，消費滿3萬元，使用3,000元五倍券，可現折4,500元；消費滿5萬元，使用5,000元五倍券，可現折9,000元；消費滿10萬元，使用1萬元五倍券，可現折2萬元。

居家通路HOLA則針對五倍券推首波優惠，特力愛家卡會員從10／8至10／24，到HOLA單筆支付5,000元現金，可換5500點特力振興金，之後可再持紙本五倍券任一張，支付共5,000元可再換「HOLA振興電子折價券5,500元」，於HOLA消費無低消與使用限制，等同僅需花一張紙本五倍券，儲值滿額可多賺500元。

▲HOLA提供兩重方案，儲值1萬元可現賺1,000元。（圖／HOLA提供）