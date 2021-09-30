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貴婦最愛蠶絲上衣只要940元　吸濕排汗、冬暖夏涼超實穿

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文／C編

蠶絲材質的服裝穿起來涼感舒適，深受很多貴婦喜愛，但因為價格較高，所以讓人買不下手，但現在「Her森森」推出「矜蘭妃頂級蠶絲女裝」，最低價兩件1880元，平均一件只要940元，搭配方法很多，無論裙子、褲子都好看

▲矜蘭妃,蠶絲,女裝,Her森森。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃蠶絲女裝最低價1880元，點我購買

矜蘭妃升級真絲網紗獨規加密款上衣（1＋1），原價5980元、特價2390元

採用6A+長纖蠶絲，並從兩根紗升級至三根紗的42真雙面針織面料，利用更細更長纖的蠶絲，強度、韌性、耐磨度整整提高一倍，布料雖然增厚，但穿起來卻不厚重，而且不會悶熱、反而更加透氣，吸濕排汗效果好。

▲Her蠶絲。（圖／Her森森）

▲Her 蠶絲。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃蠶絲女裝搭配方法很多。

矜蘭妃 100%蠶絲42針簡約上衣（1＋1），原價3980元、特價1880元

同樣是三根紗織成的42針雙面布料，強度、韌性、耐磨度都很高，加上蠶絲蛋白，對肌膚親近無害，是所有纖維中最具親和力的纖維，可以將吸收的水分快速排出，使衣服不發臭，同時冬暖夏涼，透氣感非常好。

▲矜蘭妃,蠶絲,女裝,Her森森。（圖／Her森森）

▲矜蘭妃蠶絲女裝最低價1880元，點我購買

矜蘭妃 典藏蠶絲飛行夾克－全新摩登色系，原價5980元、特價2870元

採用天然蠶絲製作，因為蠶絲富含18種氨基酸所構成，與人體肌膚構造相似，穿在身上親膚不刮肌膚，不僅絲滑柔軟，同時上身也有顯瘦質感，自然散發出的蠶絲光澤，展現出極佳的穿衣品味，而且不管搭配牛仔褲還是洋裝都好適合。

關鍵字：

矜蘭妃, 蠶絲, 女裝, Her森森

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