《魷魚遊戲》「最後晚餐」幕後照釋出！姜曉長腿逆天穿西裝帥翻

編輯／JJ

近期Netflix驚悚韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，主演群們也因為精湛的演技實力而圈粉無數，在劇中飾演脫北者姜曉的鄭浩妍，IG粉絲數更從40萬一路飆漲到超過750萬了，近日鄭浩妍於IG上Po出拍攝幕後照，只見她與李政宰、朴海秀穿著西裝開心合照，三個人三雙大長腿鏡頭都快塞不下，令粉絲們直呼：「太帥了！」

▲鄭浩妍Po出幕後照。（圖／翻攝自IG@hoooooyeony）



李政宰與朴海秀皆是資深演員，是經常出現的熟面孔，也是實力派的演員代表，不過鄭浩妍對觀眾們來說就比較陌生，因為《魷魚遊戲》正是她的第一個戲劇作品，鄭浩妍原先的本業其實是國際超模，走跳各大精品的時裝秀，更是香奈兒的御用模特，身份曝光後讓粉絲們更加喜歡她。

【微雷】

▲《魷魚遊戲》劇中後半段晚餐橋段令人印象深刻。（圖／翻攝自Netflixkr）

《魷魚遊戲》進行到後半段，在最後一項遊戲前，剩下三名玩家，也就是主角李政宰、朴海秀以及鄭浩妍，遊戲主辦特別讓他們三人享用「最後的晚餐」，在劍拔弩張的氛圍裡吃著高級餐點。

▲（左起）李政宰、鄭浩妍、朴海秀三人正裝合照帥翻。（圖／翻攝自IG@hoooooyeony）



此場景裡為主演們難得不是穿著綠色運動服的時候，而是換上了體面端莊的黑白西裝，還打上蝴蝶結領帶，造型一點也不馬虎，鄭浩妍近日就於IG上發佈了當時的幕後照，三人在戲外開心的合影，只見身高176公分的鄭浩妍，站在兩位身高180左右的男人中間，一點也不遜色，同樣超帥氣，三人三雙長腿都快要塞不進鏡頭，畫面令粉絲讚翻：「太帥了」、「鄭浩妍嫁給我」、「三個人都好好看」、「他們實在太可愛！」

►《魷魚遊戲》如果在台灣要玩什麼？網推爆「3個童年遊戲」超經典